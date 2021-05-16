ከ5 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመጪው ክረምት ተከላ ተዘጋጅቷል

ግንቦት 8/2013 (ኢዜአ) በዚህ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል ከታቀደው 6 ቢሊየን ችግኝ ውስጥ 5 ነጥብ 8 ቢሊዮን ችግኝ መዘጋጀቱን በአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ የደን ልማት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ቢተው ሽባባው ለኢዜአ እንዳሉት በዚህ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል ከታቀደው ስድስት ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ አምስት ነጥብ ስምንት ቢሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቷል።
በዚህም በመላ አገሪቱ በሚገኙ 126 ሺህ 461 ችግኝ ጣቢያዎች የችግኝ ማፋላት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ብለዋል።
ከዚህም ውስጥ ከሶስት ቢሊዮን በላይ የደን ችግኝና ከ 2 ነጥብ 7 ቢሊዮን በላይ የጥምር ደን ግብርና ችግኝ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
ለችግኝ ተከላው የሚሆን 1 ነጥብ 9 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የተለየ መሆኑን ጠቁመው ዝግጅቱም በመንግስትና በህብረተሰቡ አማካኝነት እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
ለስራው ስኬታማነት ለግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያዎች የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጠ እንደሚገኝና እነሱም ለአርሶ አደሮችና የችግኝ ተከላ ለሚያካሂዱ አካላት ስልጠና እንደሚሰጡ ተናግረዋል።
ባለፈው ዓመት ከተዘጋጁት ችግኞች ውስጥ 31 በመቶ የአገር በቀል ዝርያ እንደሆኑና በዚህ ዓመት ወደ 35 በመቶ ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል ሲሉም ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ እየተሰራው ባለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ህዝቡን በማሳተፍ 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ እስካሁን ዘጠኝ ቢሊዮን ችግኝ መትከል ተችሏል።
ባለፈው ዓመት ከተተከለው ችግኝ በመጀመሪያ ዙር በተደረገው ጥናት 85 በመቶ መጽደቁን ገልጸው የሁለተኛው ዙር ሪፖርት አለመድረሱን ጠቁመው ከክልሎች መረጃው ሲቀርብ እንደሚገለጽ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ባለፉት ሦስት ዓመታት በተተከሉ ችግኞችና የደን ጭፍጨፋን ለመቀነስ በተሰሩ ስራዎች የአገሪቱ የደን ሽፋን ወደ 17 ነጥብ 2 በመቶ ማደጉን መረጃዎች ያሳያሉ።