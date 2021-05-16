ቻይና በአፍሪካ ኅብረት የሚካሄድውን የሦስቱ አገራት ድርድር ትደግፋለች

ግንቦት 8/2013 (ኢዜአ) ቻይና በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ግድቡን በተመለከተ የሚካሄደውን የሦስትዮሽ ድርድር እንደምትደግፍ ገለጸች።
በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ምክትል የልዑክ ኃላፊ ዢ ቲያን ለኢዜአ እንደተናገሩት ግድቡ የዓለም አቀፉን ኅብረተሰብ ቀልብ የሳበ ነው።
ለአብነትም በመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ መነሳቱን አስታውሰዋል።
ቻይና እንደ አንድ የአፍሪካ ወዳጅ አገር ግድቡ ለኢትዮጵያ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ትረዳለች ብለዋል።
በመሆኑም በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ግድቡን በተመለከተ የሚካሄደውን የሦስትዮሽ ድርድር ቻይና እንደምትግፍ ገልጸዋል።
ቻይና ” የአፍሪካ አገራት ወዳጅ እንደመሆኗ ግድቡ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ትረዳለች፤ በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ልማት ያለውን ጠቀሜታ እናውቃለን” ብለዋል።
ይህንንም ተከትሎ ቻይና በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ግድቡን በተመለከተ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ሦስቱ አገራት የሚያካሂዱትን ድርድር ትደግፋለች ብለዋል።
“በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ግድቡን በተመለከተ የሚካሄደውን ድርድር እንደግፋለን፤ በውይይት መፍትሄ ለማምጣት የሚደረገው ጥረት ትክክለኛ መንገድ ነው፤ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርህም እንደግፋለን” በማለት ተናግረዋል።
“አፍሪካ ኅብረት ለግድቡ ሁነኛ መፍትሄ ለመስጠት አመቺ አውድ ነው፤ ስለዚህም የግድቡ ጉዳይ በአፍሪካ ኅብረት መያዙን እንደግፋለን” ነው ያሉት ኃላፊው።
ቻይና ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የአፍሪካ ኅብረት ከሚያካሂደው ድርድር እንዳይወጡና ልዩነቱም በውይይት እንዲፈታ ታበረታታለች ብለዋል።
ቻይና በመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአፍሪካ ኅብረት የሚካሄደውን የሦስትዮሽ ድርድር መደገፏ ይታወሳል።