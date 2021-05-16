ብልጽግና ፓርቲ የሴቶችን ፍትሃዊ፣ ዴሞክራዊያና እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይሰራል -አባላቱ

ጎንደር ግንቦት 8/2013(ኢዜአ) ብልጽግና ፓርቲ የሴቶችን ፍትሃዊ፣ ዴሞክራዊያና እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ በጎንደር ከተማ ፓርቲውን ወክለው ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩ እጮዎች አስታወቁ፡፡
ፓርቲው ሴት አባላቱና ደጋፊዎቹ በተገኙበት ዛሬ በጎንደር ከተማ የጎዳና ላይ የምረጡኝ ቅስቀሳ አካሂዷል።
በምረጡኝ ቅስቀሳው ወቅት የብልጽግና ፓርቲን በመወከል በጎንደር ከተማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወዳዳሩት ዶክተር መሰረት ዘላላም እንደተናገሩት ፓርቲው የሴቶችን እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አልሞ ይሰራል፡፡
“ፓርቲው ከጅምሩ ከፌደራል ጀምሮ ባሉ የስልጣን እርከኖች ሴቶች በአመራርነት እንዲካተቱ እየተጋ ነው” ያሉት ዶክተር መሰረት ፓርቲው በምርጫው ቢያሸንፍ የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠል መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
ፓርቲው የሴቶችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ከማድረግ ጀምሮ በብቃታቸው የተፈተኑ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸውን ሴቶች በምርጫው ለውድድር ማቅረቡን ተናግረዋል፡፡
“በተለይ ጎንደር ከተማን ታሪኳንና የቀደምት ገናና ስሟን በሚመጥን መልኩ ወደፊት ሊያሻግሩዋት የሚችሉ መሪዎች ያስፈልጓታል” ያሉት ዶክተር መሰረት ብልጽግና ፓርቲ ለከተማዋ እድገትና ልማት አበክሮ ለመስራት መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
ብልጽግናን በመወከል በጎንደር ከተማ ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩት አቶ ዘላላም ልጃላም በበኩላቸው ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ፓርቲው አበክሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“የጠላቶቻችንን ሴራ በማክሸፍ የሀገራች መላ ህዝቦች ታሪካዊ አሻራ ያረፈበትን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በድል ለማጠናቀቅ ብልጽግና ፓርቲ የጀመረውን እልህ አስጨራሽ ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል፡፡
“በሕዝቦች ተጋድሎና መስዋእትነት ለውጡን በማቀጣጠል ፋና ወጊ የሆነው ብልጽግና ፓርቲ በመጪው ምርጫ በህዝብ ድምጽ አሸናፊነቱን ካረጋገጠ የሀገሪቱን አንድነትና ብልጽግና አጠናክሮ ለመቀጠል ዝግጁ ነው” ሲሉም ገልጸዋል፡፡
የፓርቲውን የምርጫ ቅስቀሳ በመደገፍ በከተማው 6 ክፍለ ከተሞች የሚገኙ የሴቶች ሊግ አባላትና የሴቶች አደረጃጀቶች ተሳታፊ ሲሆኑ ፓርቲው በከተማው ያቀረባቸውን እጩ ተወዳዳሪዎቹንም አስተዋውቋል፡፡