ብልጽግና ፓርቲ የብሄር ብሄረሰቦችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይሰራል– የፓርቲው አመራሮች

ነገሌ ግንቦት 8/2013 (ኢዜአ ) ብልጽግና ፓርቲ ትክክለኛውን የፌደራሊዝም ስርአት ስራ ላይ በማዋል የብሄር ብሄረሰቦችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ በነገሌ ከተማ የፓርቲው አመራሮች አስታወቁ።
ፓርቲውን የሚደግፍ ሰልፍ ዛሬ በነገሌ ከተማ ተካሂዷል።
በፓርቲው የነገሌ ከፍተኛ አመራር አቶ በቀለ ብሬ በህወሃት የስልጣን ዘመን ስራ ላይ የነበረው የይስሙላ ፌደራሊዝም እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ተጀምሮ የማይጠናቀቅ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥና ህዝብን ማደናገር ጊዜ ያለፈበት የምርጫ ቅስቀሳም ሁለተኛ እንደማይደገም አሳውቀዋል፡፡
ብልጽግና ፓርቲ የውስጥና የውጭ ጫናዎችን በመቋቋም ሀገር ለማዳንና ህዝባዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚሰራ ህዝባዊ ፓርቲ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
ፓርቲው ዜጎችን በዘርና በሃይማኖት የማይከፋፍል፤ በህግ የበላይነትና በፍትሀዊ ተጠቃሚነት እንዲሁም በሀገራዊ አንድነት የሚያምን እንደሆነም ጠቅሰዋል፡፡
በፓርቲው የጉጂ ዞን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደለ ኡዶ ምርጫውን ብናሸንፈም ባናሸንፍም ሰላማዊና ፍትሐዊ እንዲሆን ለሀገራችን በትብብርና በጋራ እንስራ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የህግ የበላይነት፣ ሰላም፣ ልማትና እድገት የብሄር ብሄረሰቦች እኩልነትና ፍትዊ ተጠቃሚነት ወቅታዊና አንገብጋቢ ጥያቄዎች እንደሆኑም ገልጸዋል፡፡
“ሰላም በእጅጉ ያስፈልገናል፤ መምረጥም ሆነ መመረጥ የሚቻለው ሀገር ሲኖር በመሆኑ ሁላችንም እራሳችንን ከቂም ከጥላቻና በቀል ልናርቅ ይገባል” ብለዋል፡፡
ፓርቲውን በመወከል ከነገሌ ከተማ ለፓርላማና ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩ አንድ ሴትና ሶስት ወንድ እጩዎች ለመራጩ ህዝብ እራሳቸውን አስተዋውቀዋል፡፡
መራጩ ህዝብ ለብልጽግና ፓርቲ ድምጽ በመስጠት ሀገራዊ ለውጡን እንዲሁም አንድነትንና ወንድማማችነትን በማስቀጠል ለሰላምና ለፍትህ እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የከተማው ነዋሪ አቶ ሱሌይማን አብዲ ብልጽግና ፍትህን፣ እኩልነትን፣ አንድነትን፣ ሰላምና ልማትን ያመጣል በሚል ተስፋ ለድጋፍ ሰልፍ እንደወጡ ገልጸዋል፡፡
“ይወክለኛል ላልኩት ፓርቲ ድምጼን ለመስጠት የምርጫ ካርድ ወስጃለሁ” ብለዋል፡፡
የከተማው የቀበሌ 03 ነዋሪ አቶ ሁሴን አብዱላሂ በተሻለ እውቀትና ልምድ ሀገር ያስተዳድራል ብለው ላመኑበት ፓርቲ ድምጻቸውን ለመስጠት ከሁለት ሳምንት በፊት ምርጫ ካርድ መውሰዳቸውን ገልጸዋል፡፡
በሰልፉ ላይ ከነገሌ ከተማና አካባቢው የተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።