የፖለቲካ ፓርቲዎች በገጠሩ አካባቢ የሚያካሂዱት የምርጫ ቅስቀሳ የኮሮና መከላከያ መመሪያን ጠብቆ ሊተገበር ይገባል-ኢኒስቲቲዩቱ

ባህርዳር ግንቦት 8/2013(ኢዜአ) – በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ገጠር ወርደው የሚያካሂዱት ቅስቀሳ የኮቪድ 19 መከላከያ መመሪያን በመጠበቀ መልኩ ሊፈጸም ይገባል ሲል የአማራ ክልል ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳሰበ።
ኢኒስቲትዩቱ በኮረና መከላከልና ቁጥጥር ዙሪያ ከክልልና ዞን የጸጥታ አካላትና ቢሮ ሃላፊዎች ጋር ትላንት በደብረታቦር ከተማ ተወያይቷል።
የኢኒስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ በውይይቱ ላይ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሆኑ ሕብረተሰቡ አሁን ከሚያሳየው መዘናጋት በመውጣት የራሱንና የቤተሰቡን ህይወት መጠበቅ አለበት።
በተለይ አሁን ላይ ሀገሪቱ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረገች ያለችበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የቫይረሱ ስርጭት እንዳይሰፋፋ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይም በገጠሩ አካባቢ የሚያካሂዱትን የምርጫ ቅስቀሳ አርሶ አደሩን ለኮረና ቫይረስ በማያጋልጥ መልኩ በመከወን ህጋዊና ሞራላዊ ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
“የምርጫ ቅስቀሳቸው ዋና ዓላማ የህዝብ ድምጽ በማግኘት ወደ ስልጣን በመውጣት ሀገርና ህዝብን ለመምራት በመሆኑ እናስተዳድረዋለን ለሚሉት ህዝብ መጨነቅ አለባቸው” ብለዋል።
“ቫይረሱ ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ከተሰራጨ በሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ የምግብ ምርት አቅራቢው ሃይል የሚጎዳ በመሆኑ ከባድ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ማስከተሉ ስለማይቀር ከወዲሁ አስቦ መስራት ይገባል” ሲሉ አስገንዝበዋል።
ፓርቲዎች ለምርጫ ቅስቀሳ በሚያከናውኗቸው ማናቸውም ተግባራት ኮሮናን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የወጣውን መከላከያና መቆጣጠሪያ መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
በተለይ ቫይረሱን ለመከላከል ዋነኛ ቅድመ ሁኔታ የሆነውን የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ህብረተሰቡ እንዲለብስ፣ አካላዊ ርቀትንና ንጽህናውን እንዲጠብቅ በማስተማር ማህበራዊ ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አመልክተዋል ።
የጸጥታ አካላትም የኮረና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር መመሪያን ተግባራዊ የማያደርጉ አካላትን በማስተማር፣ ግንዛቤ በማሳደግና ህግን በማስከበር ረገድ የራሳቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“የከሮና ቫይረስ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት ወደ ሆነው የገጠሩ ክፍል ከገባ በቀላሉ መቆጣጠር ሰለማይቻል አስቀድሞ እንዳይገባ መስራት ግድ ይላል” ያሉት ደግሞ በምክትል ርእሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ ናቸው።
“የኮሮና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገር ሲገባ የነበረው የተቀናጀ የመከላከል ስራ ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ነበር” ያሉት ዶክተር ሙሉነሽ አሁን ላይ በሀገሪቱ በተከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ ችግሮች ምክንያት በተፈጠረው መዘናጋት የበሽታው ስርጭት መጨመሩን አመልክተዋል።
ሁሉም ባለድርሻ አካላት ህብረተሰቡን በማንቃትና በማስተማር በኩል ሊተጋ እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
የጸጥታ አካላት ኮቪድ- 19ኝን አስመልክቶ የወጡ መመሪያዎችን ወደ ትግበራ በመለወጥ የህግ ማስከበር ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
“እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑና ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የኮቪድ መከላከያ ክትባት በመውሰድ እራስንና ቤተሰብን ማዳን ይገባቸዋል” ያሉት ደግሞ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ናቸው።።
“ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ መመሪያዎችን ተግባራዊ ከማድረግ በተጨማሪ ክትባቱን በተመለከተ የሚናፈሱ መሰረተቢስ ወሬዎችን ወደ ጎን በመተው ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ክትባቱን መውሰድ ይገባዋል” ሲሉ መክረዋል።
በአማራ ክልል እስካሁን ከ11 ሺህ በላይ ዜጎች በኮረና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን በበሽታው የ246ት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተመልክቷል።