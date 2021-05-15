በግጭቶች ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ያስፈልጋል…የአማራ ክልላዊ መንግስት

ባህርዳር፤ ግንቦት 7/2013(ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኖች የተፈናቀሉ ከ300ሺህ በላይ ህዝቦችን መልሶ ለማቋቋም መላው ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉ ክልሉ የድጋፍ ጥሪ አቀረበ።
የክልሉ መንግስት በአዲስ አበባና በክልሉ የድጋፍ አሰባሳቢ ግብረ ሃይል በማቋቋም 945 ነጥብ አምስት ሚሊየን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ ወደ ስራ መገባቱ ተመልክቷል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ማምሻውን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ከ565 ሺህ በላይ ዜጎች በ145 ወረዳዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ተጠልለው ይገኛሉ።
“ይህም ባለፉት 30 ዓመታት የተዘራው ትርክት ፍሬ አፍርቶ ክልሉ የልማት ስራዎችን ወደ ጎን በመተው ከተለያዩ ክልሎችና በክልሉ ውስጥ ተፈናቃዮች በማስተናገድ እንዲጠመድ ተደርጓል” ብለዋል።
“በየትኛው አካባቢ የሚኖረው የአማራ ህዝብ ሰርቶ የሚያድር፣ ለፍቶ የሚያፈራ ሲያገኝ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ተካፍሎ የሚበላ መሆኑን ሁሉም ህዝብ ይመሰክራል” ነው ያሉት።
በቅርቡ በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኖች በተከሰተው ግጭት ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ መገኘታቸውም የዚህ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል።
ክረምት ከመግባቱ አስቀድሞ የወደሙ ከ6ሺህ 600 በላይ ቤቶችን በመገንባት ተፈናቃዮችን ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ 945 ነጥብ አምስት ሚሊየን ብር መሰብሰብ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል።
የፌደራል መንግስትና የፌደራል ተቋማት፣ ሌሎች ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች፣ በውጭና በአገር ውስጥ የሚገኙ ባለሃብቶችና ዜጎች፣ ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ረድኤት ድርጅቶች በድጋፉ ተሳትፎ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል።
“የአማራ ክልል ህዝብና ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ተወላጆች በሚደርስባቸው ችግር ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከጎናቸው መቆማቸውን የሚያስመሰክሩበት ቀን አሁን ነው” ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ።
“ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትም በአይነትም ሆነ በገንዘብ በፈለጉት መስጠት የሚችሉበት አስራር ተዘርግቷል” ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ድጋፉን በተቀናጀ አግባብ ለመምራት የባንክ አካውንት መከፈቱንም አስረድተዋል።
በተለይም የአዲስ አበባውን የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ በበላይነት እንዲመሩ አቶ መላኩ ፈንታና የፌዴራል ሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን መመደባቸውን ጠቁመው እያንዳንዱ ድጋፍ ምን ጥቅም ላይ እንደዋለ በየጊዜው ማብራሪያ እንደሚሰጥም ተናግረዋል።