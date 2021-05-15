የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ 11ኛውን ቅርንጫፍ ጽህፈት በጋምቤላ ከፈተ

ጋምቤላ፣ ግንቦት 07 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የአገልግሎት ተደራሽነቱን በማስፋት የተገልጋይ ህብረተሰቡን ፍላጎት ለማርካት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
ኤጀንሲው በጋምቤላ ክልል 11ኛውን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ዛሬ በይፋ በማስመረቅ ስራ ጀምሯል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክትር አቶ ሙጂብ ጀማል በስነ-ስርዓቱ ላይ እንዳሉት፤ የአገልግሎት ተደራሽነትን በማስፋት በፓስፖርት፣ በቪዛ፣ በመኖሪያ ፈቃድ አሰጣጥና ሌሎች ጉዳዮች የሚታዩ ችግሮችን ለማቃለል እየተሰራ ነው።
በተለይም በበጀት ዓመቱ በቅርቡ በአሶሳ ከተማ የሚከፈተውን ጨምሮ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ቁጥር ወደ 12 ከፍ በማድረግ ለአዲስ የፓስፖርትና የእድሳት ጠያቂዎች የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት እየተሞከረ መሆኑን ገልጸዋል።
“ጋምቤላን ጨምሮ በየአቅራቢያ የተከፈቱት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ዜጎች ፓስፖርትና ሌሎች የኢሚግሬሽን አገልግሎቶች ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ሲያጠፉት የነበረውን የጊዜ፣ ጉልበትና ገንዘብ የሚያስቀር ነው” ብለዋል።
“በጋምቤላ ከተማ የተከፈተው ቅርጫፍ ጽህፍት ቤት ለክልሉ ብቻ ሳይሆን የኦሮሚያና የደቡብ ክልል ተጎራባች ዞኖችን ጭምር አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል” ብለዋል።
ኤጀንሲው ከዚህም በተጨማሪ የክልል ኢሚግሬሽን ኬላዎችን በማጠናከር ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ጨምሮ የድንበር ቁጥጥር የማስፋትና የማዘመን ስራዎችን እያካሄደ መሆኑንም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጀሉ በበኩላቸው ኤጀንሲው በክልሉ የተቀላጠፈ የኢሚግሬሽን አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማሳለጥ የጀመራቸውን ጥረት አመስግነዋል።
በተለይም ክልሉ ጠረፋማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የድንበር ኬላዎችን በማጠናከር ህገ ወጥ የሰዎችና የኮንትሮባንድ ዝውውርን ለመግታት እያከናወናቸው ያሉትን ስራዎችም አድንቀዋል።
በኤጀንሲው ለተጀመሩ ስራዎች መቃናት የክልሉ መንግስት ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።