የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ደህንነት የሚጠብቁ አካል አጃቢዎች ተመረቁ

ግንቦት 7/2013 (ኢዜአ)ህዝባዊና ሀገራዊ ሀላፊነት በመወጣት ላይ ያሉ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ደህንነት የሚጠብቁ አካል አጃቢዎች (VIP Protection) መመረቃቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ከተሰጡት ሀገራዊ ተልኮዎች መካከል የአለም አቀፍ ተቋማትን፣ ዲፕሎቶችንና የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት በቀዳሚነት የሚጠቀስ መሆም ተገልጿል።
በምርቃው ስነ-ስርዓት ላይ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ ለተመራቂዎች የስራ መመሪያ የሰጡ ሲሆን ሀገራዊ ለውጥን እያስቀጠሉ ለመሄድ ሀገራዊ ሰላም እንዳይኖር የሚታትሩ ሀይሎችን ለመግታት ሁሉን አቀፍ አቅም መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዚህ ሂደት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ሀገራዊ ሀላፊነትን በመወጣት የሀገርን ሠላምና ደህንነት ለመጠበቅ መስዋዕት ከፍለዋልም ነው ያሉት።
የሀገርንና የህዝብን ሀላፊነት ወስደው ተልዕኮአቸውን እየተወጡ ያሉ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ደህንነት ለማረጋገጥ ሀላፊነት ወስደው የሰለጠኑ የአካል አጃቢ አባላት፤ የክህሎት፣ የአቅም ግንባታ በተግባርና በንድፈ ሀሳብ የተደገፈ የወሰዱትን ስልጠና በልብ በታመነ አገልጋይነት በተግባራዊ የስራ እንቅስቃሴ ልተገብሩ እንደሚገባምምክትል ኮሚሽነሩ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ስልጠናውን በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ ላደረገው የብሄራዊ መረጃ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም ምስጋና አቅርበዋል።
በዘርፉ የሰለጠኑ ተመራቂዎችም መንግስትና ህዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት በታማኝነትና በብቃት እንወጣለን ማለታቸውን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያሳያል።
ዘርፉን ኃላፊነት ወስደው የሚጠብቁ አባላት ለሙያው የሚያበቃቸውን የክህሎትና አካላዊ ብቃትን የሚያላብስ ስልጠና በብሄራዊ መረጃና ደህንነት ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ወስደው ዛሬ የተመረቁት 104 የፌዴራል ፖሊስ አባላት ናቸው።ል