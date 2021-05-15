ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ከተማ በ” ጎዴ ” እና በ”አሶሳ” ከተሞች የተሰየሙ ትምህርት ቤቶችን መረቁ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 07 /2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ፣ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሃመድ እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፕሬዚዳንት አሻድሊ ሃሰን በአዲስ አበበ ከተማ በ” ጎዴ ” እና በ”አሶሳ” ከተሞች የተሰየሙ ትምህርት ቤቶችን መረቁ።
በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
አቶ ሙስጠፌ መሃመድ የትምህርት ቤቱ ግንባታ በሚጀመርበት ወቅት በአዲስ አበባ ከንቲባ ጋባዥነት የመሠረተ ድንጋይ አስቀምጠው እንደ ነበር ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የተገኘው መረጃ ያመላክታል።
ትምህርት ቤቱ በዚህ ዓመት የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ከ3ሺ በላይ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል።
በሌላ በኩል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና ከተማ በአሶሳ ስም ተሰይሞ ጣፎ ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተገነባውን ትምህርት ቤት መርቀዋል።
ትምህርት ቤቶቹ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት እና አስራ አራት ውስጥ ይገኛሉ።