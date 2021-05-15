በክፍለ ከተማው ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነባቸው 47 የልማት ፕሮጀክቶች ተመረቁ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 07 / 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው 47 የልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆኑ።
ለምረቃ የበቁት ፕሮጀክቶች በ2013 ዓ.ም የኅብረተሰቡን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ተከትሎ የተጀመሩ መሆናቸው ተገልጿል።
በምረቃ መርሃ ግብሩ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በቀደሙት ጊዜያት ፕሮጀክቶችን በጊዜ የማጠናቀቅ ክፍተቶች እንደነበሩ አስታውሰዋል።
ዛሬ ለምረቃ የበቁት ፕሮጀክቶች ችግሩን ያስቀሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
“በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ሥራዎችን አጠናቆ ማስረከብ በህብረተሰቡ ዘንድ አመኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ይህ ተግባር ሊቀጥል ይገባል” ብለዋል።
ኅብረተሰቡ በልማት ሥራዎች ያሳየው አጋርነት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው፤ ፕሮጀክቶቹን በባለቤትነት እንዲጠብቅ አስገንዝበዋል።
ኅብረተሰቡ በልማት ስራዎች ያሳየውን ንቁ ተሳትፎና አጋርነት 6ኛው አገራዊ ምርጫ በሠላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ በማድረግ የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ሃና የሺንጉስ በበኩላቸው የልማት ፕሮጀክቶቹ በ2013 ዓ.ም በኅብረተሰቡ ጥያቄ ተጀምረው በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውንና ለግንባታቸውም ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉን ገልጸዋል።
ቤተ መጻህፍት፣ የጤና ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶች የተማሪዎች መመገቢያና ማብሰያ፣ የወጣቶች ሰብዕና መገንቢያ ማዕከላትና የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳዎች ለምረቃ ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከል ይገኙበታል።
“የጥፋት ሃይሎች ልማትን ለማደናቀፍ እየተሯሯጡ ባሉበትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተስፋፋበት በዚህ ወቅት ውጤታማ ሥራ መስራት የተቻለው የህብረተሰቡ እገዛ ስላለ ነው” ብለዋል ዶክተር ሃና።
ለፕሮጀክቶቹ ስኬት ኅብረተሰቡ ላሳየው መነሳሳትና አጋርነትም ምስጋና አቅርበዋል።