በክፍለ ከተማው ለ1 ሺህ 210 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰጠ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 07 / 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ለ1 ሺህ 210 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰጠ።
በካርታ ርክክብ ሥነ-ስርአቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የይዞታ ማረጋገጫ መሰጠቱ ልማትን ለማፋጠንና ፍትሃዊ የሀብት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንደሚያስችል ገልጸዋል።
“ከዚህ ቀደም አርሶ አደሩ ተገቢ ባልሆነ ክፍያ ከአካባቢው እንዲፈናቀል ይደረግ ነበር” ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ ይህ ጉዳይ አገራዊ ለውጡ ከተነሳባቸው አንኳር ጉዳዮች አንዱ እንደነበር አስታውሰዋል።
በቀጣይ አርሶ አደሩን ያለአግባብ የሚያፈናቅል አሰራር እንደማይኖር ተናግረዋል።
ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚስተዋለውን ህገወጥነት ለመከላከልና መልካም አስተዳደር ለማስፈን ያለው ጠቀሜታም የጎላ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
የይዞታ ካርታ የተረከቡ አርሶ አደሮች መሬታቸውን በግልና ከሌሎች ጋር በማህበር በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መክረዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ለአርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የመስጠቱ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
አርሶ አደሩ የአካባቢውን ሠላም በንቃት በመጠበቅና መጪው ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆንም የድርሻውን እንዲወጣ ምክትል ከንቲባዋ አስገንዝበዋል።
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈትያ መሀመድ በበኩላቸው “የአርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ መረጋገጥ ልማትን ያሳድጋል” ብለዋል።
መንግስት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ያገናዘበ የልማት ዕቅድ አውጥቶ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑንና፣ የይዞታ ማረጋገጫ ለአርሶ አደሩ መስጠት የዕቅዱ አካል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመሬት ልማት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መኮንን ተረፈ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ከሚገኙ 13 ወረዳዎች በ12ቱ የአርሶ አደር ነዋሪዎች እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ባለፉት ሦስት ዓመታት ከ562 ሄክታር በላይ መሬት ለይቶ የልኬት ሥራ መከናወኑን ጠቁመዋል፡
በዚሁ መሰረት በክፍለ ከተማው ለ1 ሺህ 210 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱን አክለዋል።
የዛሬዎቹን ጨምሮ ለ6 ሺህ 860 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ለመስጠት የልኬት ሥራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል፡፡
አርሶ አደሮቹ በሰጡት አስተያየት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ለማግኘት ለረዥም ጊዜ ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበር ገልጸዋል።