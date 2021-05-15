ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የጤና ትምህርት ጥራት ችግሮችን ለማቃለል እየሰራ ነው

ሀዋሳ፤ ግንቦት 7/2013 (ኢዜአ) በጤናው ዘርፍ የሚስተዋሉ የትምህርት ጥራት ችግሮችን ለማቃለል የሚረዱ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ገለጸ።
በሀገሪቱ የሚገኙ የመንሥት የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጆች የክህሎት ማበልፀጊያ እና ቤተ ሙከራ አደረጃጀት የልምድ ልውውጥ መድረክ በሀዋሳ እያካሄዱ ነው።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ዲን ዶክተር አንተነህ ጋዲሳ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የተማሪዎች ቁጥር መጨመር ለትምህርት ጥራት መጓደል መንስዔ እንዳይሆን ጥረት እየተደረገ ነው።
ኮሌጁ ችግሩን ለማቃለል ለትምህርት ጥራት መጠበቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የክህሎት ማበልፀጊያ እና ቤተ ሙከራ በማደራጀት እየሰራ መሆኑን ገልጸው፤ይህም የኮሌጁ ምሩቃን ወደ ስራ ሲሰማሩ ለህብረተሰቡ የተሻለ የጤና አገልግሎት ለመስጠት ማስቻሉንም ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅትም በህክምና ትምህርት ላይ የሚገኙ ተማሪዎች በቂ ክህሎት እንዲቀስሙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን በመጥቀስ፤ ለዚህም የትምህርትና ልምምድ ቦታዎች ጥራት ደረጃ የማሻሻል ሥራ መከናወኑን አመልክተዋል።
እንዲሁም ማህበረሰብ ተኮር ስርዓተ ትምህርት በመቅረፅ በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ዶክተር አንተነህ አስረድተዋል።
በኢትዮጵያ በጥናትና ምርምር ከተለዩ ከፍተኛው የትምህርት ተቋማት አንዱ የሆነው የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወጥና ማዕከላዊ የሆነ የተግባር ልምምድ ቦታ በማዘጋጀት ቀዳሚ ነውም ብለዋል።
ይህ ከዚህ በፊት በተበታተነ መልኩ ሲሰጥ በነበረው አገልግሎት ምክንያት ሲያጋጥም የነበረውን የህክምና ቁሳቁስ ግብዓት እጥረት በማቃለል የተማሪዎችን ጊዜና ጉልበት በመቆጠብ በአቅራቢያቸው በቂ እውቀት እንዲቀስሙ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ነው የገለጹት።
ኮሌጁ ባለፉት ሁለት ዓመታት የሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት፣ በመማር ማስተማርና በተማሪዎች ምዘና ደረጃውን የጠበቀ አካታች ስርዓት ማዘጋጀቱን የተናገሩት ደግሞ የኮሌጁ የጥራት ማረጋገጫና ማሻሻያ አስተባባሪ ዶክተር አለማየሁ ቶማ ናቸው።
አካታችሥርዓት መዘጋጀቱ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ገንቢ ሚና ይጫዋታልም ነው ያሉት።
ከልምድ ልውውጡ ተካፋዮች መካከል የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራትና ቁጥጥር ዋና አስተባባሪ ዶክተር አበበ ሙቼ እንዳሉት፤ በኮሌጁ የመማር ማስተማር ሂደት፣ የክህሎት ቤተ ሙከራዎች ወጥና ተመሳሳይነት ባለው መልኩ መደራጀታቸው የትምህርት ጥራት እንዲጠበቅ የላቀ ሚና ይኖራቸዋል።
ጎንደር ዩኒቨርሲቲም ከዚህ ልምድ በመቅሰም ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚንቀሳቀስ ገልጸዋል።
የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ አስተባባሪ ረዳት ፕሮፌሰር ረታ ፀጋዬ በበኩላቸው፤ በዚህ መልኩ የሚደረግ የልምድ ልውውጥ ለዩኒቨርሲቲያቸው እንዳለው ገልጸው፤ እንደ ሃገር የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማጎልበት ፋይዳው የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።