አብሮነታቸውን በማጠናከር ለተቋሙ ሰላም የበኩላቸውን እየተወጡ መሆኑን የዲላ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ገለጹ

ዲላ፣ ግንቦት 07/2013 (ኢዜአ) የሀገሪቱ መገለጫ የሆኑትን መተሳሰብና አብሮነትን በማጠናከር ለተቋሙ ሰላም መረጋገጥ የበኩላቸውን እየተወጡ መሆናቸውን በዲላ ዩኒቨርስቲ ሴት ተማሪዎች ገለጹ።
የዩኒቨርሲቲው ሴት ተማሪዎች የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማደረግ የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆኑ ጓደኞቻቸው የእንኳን አደረሳችሁ ፕሮግራም አካሄደዋል።
በፕሮግራሙ ስነስርዓት በዩኒቨርሲቲው የኬሚስትሪ ተማሪ መዓዛ ቲቶ ለኢዜአ በሰጠችው አስተያየት በዩኒቨርሲቲው ከተለያዩ ባህልና ሃይማኖት የመጡ ተማሪዎች ልዩነቶችን አቻችለው በዓላትን በጋራ ከማክበር ባለፈ እርስ በእርሳቸው በመረዳዳት ትምህርታቸውን በሰላም እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተናግራለች።
አሁን ላይ በአንዳንድ ግለሰቦች የሚታየው የሃይማኖት አክራሪነት ከኢትዮጵያዊያን ባህል ያፈነገጠ ከመሆኑ ባለፈ የሀገርን ሰላም ለማወክ የሚጥሩ ሃይሎች አጀንዳ እየሆነ በመምጣቱ ይህንን አካሄድ ለመቀልበስ እኛ ተማሪዎች ግንባር ቀደም ልንሆን ይገባል ብላለች።
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ልዩነቶችን ከማጥበብ ባለፈ መገለጫችን የሆነውን መተሳሰብና አብሮነት በማጠናከር ለተቋሙም ሆነ ለሃገራዊ ሰላም የበኩሏን እየተወጣች መሆኑን ገልጻለች።
ማህበረሰቡ በተለይም ወጣቶች ማህበራዊ የትስስር ገፆች ጨምሮ በእጃቸው ያሉ አቅሞችን ለመልካም ተግባር በመጠቀም ለሀገር ሰላምና አንድነት ሃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ጠቁማለች።
“ካደግንበት ባህልና ስርዓት ያፈነገጡ የእኛ የእነሱ የሚሉ ክርክሮች ሰላም ከማወክ ባለፈ ምንም ፋይዳ የላቸውም” ያለችው ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የአግሮ ኢኮኖሚክስት ትምህርት ከፍል ተማሪ መዲህኒ ሰንበቶ ናት።
በዩኒቨርሲቲው ልዩነቶችን አጥበበው አንዲትም ሴት ተማሪ በአቅም ማነስ ሳብያ ከትምህርቷ እንዳትስተጓጎል በጋራ ከመስራት ባለፈ አንዱ የሌላውን በዓል በማክበር የእርስ በእርስ ግንኝነታቸውን ለማጠናከር መቻላቸውን ገልጻለች።
በዩኒቨርሲቲው የተፈጥሮ ሃብት አስተዳደር ተማሪ እየሉጣ ሶፎኒያስ በበኩሏ፤ የሃይማኖት አክራሪነት ከኢትዮጵያዊያን ባህል ያፈነገጠ ከመሆኑ ባለፈ ሀገር የማፍረስ ሴራ ስለሆነ በጋራ ልንታገለው ይገባል ብላለች።
በወጣቱ ዘንድ የሚስተዋለውን የጥላቻ አስተሳሰብ በማስወገድ የኢትዮጵያዊያን መገለጫ የሆነውን መተሳሰብ ከማጎልበት ባሻገር ዜሮ ፕላን የሚል ኅብረት አቋቁመው እርስ እርስ እየተረዳዱ መሆኑን ተናግራለች።
በዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ10 ሺህ የሚበልጡ መደበኛ ተማሪዎች የኮሮና ቫይረስ ፕሮቶኮልን ባከበረ መልኩ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ ከዩኒቨርሲቲው የተገኘው መረጃ ያመላክታል።