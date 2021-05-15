መንግሥት የመሠረተ ልማት ችግራቸውን እንዲፈታላቸው የአሮሬሳ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ

ሀዋሳ ፤ ግንቦት 07/2013 (ኢዜአ) መንግሥት በአካባቢያቸው የሚስተዋሉ የመሠረተ ልማት ችግሮች እንዲፈታላቸው በሲዳማ ክልል የአሮሬሳ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ።
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በአሮሬሳ ወረዳ እየተከናወኑ ያሉ የመሠረተ ልማት ሥራዎች ያሉበትን ደረጃ በመጎብኘት ከነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል።
በውይይቱ ወቅት ነዋሪዎቹ እንዳሉት ፤ በወረዳው ለዓመታት ሲጠየቁ የቆዩ በርካታ የመሠረተ ልማት ችግሮች ባለመፈታቱ በዕለት ተዕለት ህይወታቸው ላይ ዕንቅፋት ሆኖባቸዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ጌቱ ኃይሉ፤ ባለፉት ዓመታት ለሚያነሷቸው የመሠረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ ሳያገኙ ከዓመት ወደ ዓመት ሲሸጋገሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
ከመሰረተ ልማት ችግሮቻቸው መካከል መንገድ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህም ምክንያት ህሙማንን በቃሬዛ ተሸክሞ ወደ ጤና ተቋማት እስከ መውሰድ መገደዳቸውን ገልጸዋል።
አካባቢው ለተለያዩ የግብርና ልማቶች አመቺ የሆነ የተፈጥሮ ጸጋን የተላበሰ መሆኑን ያወሱት አቶ ጌቱ ማርና ሌሎች ምርቶችን ለይርጋለም የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ በስፋት ለማቅረብ አቅደው እየሰሩ ቢሆንም የመንገድ ችግር ተፅዕኖ እንዳሳደረባቸው አመላክተዋል።
የክልሉ መንግስት ወረዳውን ከሌሎች ወረዳዎች የሚያገናኙና የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን በመስራት ህዝቡ ያለውን ሀብት ሽጦ ለውጦ እንዲጠቀም ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥርም ጠይቀዋል ፡፡
አሁን ያለው የለውጥ አመራር ያሉብንን ችግሮች በአቅም ልክ ለመፍታት እየጣረ መሆኑን እያየን ነው ያሉት አቶ ጌቱ ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉትን ነባራዊ ሁኔታዎች ቀርበው ማየት በመቻላቸው ለችግሮቻቸው መፍትሔ የማግኘት ተስፋ እንዳሳደረባቸው ገልጸዋል።
አቶ ቁምላቸው ካሱ በበኩላቸው፤ ከዚህ በፊት የተሰሩ ጥርጊያ መንገዶች ቢኖሩም ጠጠር ባለመልበሳቸው ምክንያት በጎርፍ ተሸርሽረው በመበላሸታቸው መቸገራቸውን ጠቁመዋል።
ከመንገድ ችግሩ ባሻገር በአካባቢው ለሚገኙ ወንዞች መሸጋገሪያ የሚሆን ድልድይ ባለመሰራቱም ቡናና ሌሎችንም ምርቶች ለገበያ ለማቅረብ እሳቸውን ጨምሮ የአካባቢው አርሶ አደሮች መቸገራቸውን አስረድተዋል።
አሮሬሳ ወረዳ ከተቆረቆረ ረጅም ዕድሜ ማስቆጠሩን ተናግረው ከፍለ ከተሞችን ማስፋፋትና ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት መስጠት እንዲሚያስፈልግም አመልክተዋል።
በወረዳው የንፁህ መጠጥ ውሀ ፣ ኤሌክትሪክ መብራት ፣ የትምህርት ቤቶች እንዲሁም የግንባታ ፕሮጀክቶች መዘግየት ችግር እንደሚስተዋል ያነሱት ደግሞ ቄስ ደስታ ዩሙራ ናቸው።
በተለይ የንፁህ መጠጥ ውሀ ችግር የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከዚህ በፊት ቃል የተገቡ የውሀ ፕሮጀክቶች እስካሁን እውን አለመሆናቸውን አውስተው የክልሉ መንግስት ይህን ችግር በትኩረት እንዲመለከትላቸው ጠይቀዋል፡፡
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢነት እንዳላቸው ገልጸው ችግሮቹ ሳይፈቱ ለዓመታት የዘለቁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ይህንን ከግምት በማስገባት የክልሉ መንግስት የህዝቡን መሰረታዊ ችግሮች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የጉብኝታቸው ዓላማም ዘንድሮ ታቅደው እየተሰሩ ያሉ የልማት ሥራዎችን በመመመልከት ያሉትን ችግሮች ለመለየት እንደሆነ ጠቁመው በተለይ አካባቢው ካለው ከፍተኛ የምርት አቅም አኳያ የመንገድ ችግር አንገብጋቢ በመሆኑ ይህንን ለመፍታት እየሰራን ነው ብለዋል፡፡
በየአካባቢው ያለውን የህዝብ ፍላጎት በማጤን ዘንድሮ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ካሉት ስራዎች መካከል 500 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቁ የተለያዩ የገጠር መንገድ ፕሮጀክቶች እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
እንደ አቶ ደስታ ገለፃ፤ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ከ140 በላይ የግንባታ ፕሮጀክቶች በሥራ ላይ ይገኛሉ።
በክልሉ የሚከናወኑ የልማት ሥራዎችን ለማፋጠን የገንዘብ ድጋፍ ስናሰባስብ ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ከሌሎች ክልሎችና ባለሀብቶች የተገኘ ገንዘብ ለገጠር መንገድና ድልድይ ስራ በማዋል ወረዳን ከወረዳ እንዲሁም ክልሉን ከሌሎች አካባቢዎች ጋር በልማት ለማስተሳሰር እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የንጹህ መጠጥ ውሀ ችግር ለማቃለልም እንዲሁ።
የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት ለማጠናቀቅ የቅርብ ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ አብራርተዋል።