ሰቆጣ ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የክርክር መድረክ በሰቆጣ ከተማ ተካሄደ።
በዞኑ ለምርጫው ለሚወዳደሩ ስድስት ፓርቲዎች ጥሪ ቢደረግም በክርክር መድረኩ የተሳተፉት የእናት እና ብልፅግና ፓርቲዎች ናቸው።
የአማራ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ባመቻቸው በዚሁ መድረክ ፓርቲዎቹ ዓላማና ፕሮግራማቸውንም አስተዋውቀዋል።
በዚህም እናት ፓርቲን ወክለው የቀረቡት አቶ ዝናቡ ንጉሴ እንዳሉት፤ በነጋዴ ሴቶች ብሎም በሴቶች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማቃለል ፓርቲያቸው ፓሊሲ ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።
ፓርቲያቸው ተመርጦ ስልጣን ቢይዝ ሴቶች ከወንዶች እኩል የሚሳተፉበት ስርዓት ለመዘርጋት በፖሊሲው ማስቀመጡን ተናግረዋል።
የኢኮኖሚ ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ለማስቻልም በአነስተኛ የወለድ መጠን የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
የነጋዴ ሴቶች ማህበር በራሳቸው የብድር እና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበራት እንዲያቋቁሙ በማስቻል የኢኮኖሚ እጥረቶቻቸውን በራሳቸው አቅም እንዲቀርፉ ለማስቻል እንሰራለን ብለዋል።
ብልፅግናን ወክለው የተገኙት አቶ ዳግም ባይነሳኝ በበኩላቸው፤ በነጋዴ ሴቶች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ፓርቲያቸው ይሰራል ብለዋል።
በዚህም በገጠር እና ከተማ የሚኖሩ ሴቶችን ብሎም የነጋዴ ሴቶችን ያሉባቸውን ማህበራዊ ፣ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮችን ለመፍታት ብልፅግና ፓሊሲ ቀርጾ ማቅረቡን ተናግረዋል።
በነጋዴ ሴቶች ማህበር በኩል የክርክር መድረክ መዘጋጀቱ የሚመሰገን ነው ያሉት አቶ ዳግም ይህም መራጩ ህዝብ የራሱን ውሳኔ እንዲወስኑ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው ብለዋል።
የአማራ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ዳይሬክተር አቶ ተፈሪ አደራው ለክርክሩ መነሻ ጽሁፍ ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት፤ የክርክር መድረኩ የተዘጋጀው ፓርቲዎች ለሴት ነጋዴዎች ያላቸውን ፓሊሲ እና ስትራቴጅ እንዲያስተዋውቁ በማሰብ ነው።
መድረኩ የሴቶችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ላይ ያቀረቡትን የፖሊሲ አራጮቻቸውን እንዲያጤኑ የሚያግዝ መሆኑን አስረድተዋል።
በተመሳሳይም በክልሉ በሚገኙ አራት ከተሞች ላይ መሰል የክርክር መድረክ በማካሄድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራማቸውን እንዲያስተዋወቁ እድል መፈጠሩን አውስተዋል።
የመስሪያና መሸጫ ቦታ፣ የመስሪያ ገንዘብ አቅርቦት እና ህገ ወጥ ንግድ መንሰራፋት በነጋዴ ሴቶች ላይ ችግር እየፈጠረ እንደሚገኝ ጠቁመው ይህን ችግር ፓርቲዎች የሚፈቱበትን መንገድ ማመላከት እንደሚጠበቅባቸውም አመላክተዋል።
በመድረኩ የተገኙት በዞኑ የጋዝጊብላ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ አባይነሽ ሲሳይ በሰጡት አስተያየት፤ ክርክሩ ፓርቲዎቹ ለሴቶች ያላቸውን አማራጭ በአግባቡ ለመረዳት እንዳገዛቸው ናግረዋል።
በዚህም በመጪው ምርጫ ተሻለ የሚሉትን ፓርቲ ለመምረጥ እንደረዳቸው ገልጸዋል።
የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ሙሉ ሲሳይ በበኩላቸው፤ የፓርቲዎች ክርክር በዚህ መልኩ መዘጋጀቱ መልካም መሆኑን ተናግረዋል።
ይህም የሴቶች ችግሮችን ለማቃለል የተሻለ የፖሊሲ አማራጭ ያለውን ፓርቲ ምክንያታዊ ሆነን እንድንመርጥ ያስችለናል ብለዋል።
በክልሉ በ1992 ዓ.ም. የተመሰረተው የአማራ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ከ200ሺህ በላይ አባላት እንዳሉት ከማህበሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።