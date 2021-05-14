ሚኒስቴሩ የ27 የማዕድን ኩባንያዎችን የስራ ፈቃድ መሰረዙን አስታወቀ

ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) የማዕድን ሚኒስቴር ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ ያልገቡ 27 የማዕድን ዘርፍ ኩባንያዎችን የስራ ፈቃድ መሰረዙን አስታወቀ።
ባለፉት 10 ወራት ከማዕድን ምርት 513 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም ገልጿል።
የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንዳስታወቁት እርምጃው ከተወሰደባቸው መካከል 16ቱ የውጭ ኩባንያዎች ናቸው።
ሶስት ተቋማት ደግሞ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ ከዚህ ቀደም ባካሄደው ማጣራት ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ ያልገቡ 63 ተቋማትን ፍቃድ መሰረዙን አስታውሰዋል።
እርምጃው የተወሰደው የተሰጣቸውን ቦታ ከማልማት ይልቅ ለሶስተኛ አካል በሽያጭ ያስተላለፉና ቦታውን አጥረው ሳያለሙ ባስቀመጡ ኩባንያዎች ላይ መሆኑን አስረድተዋል።
የአገርና የህዝብ ሃብት ይዘው ወደ ስራ መግባት ሲገባቸው በሚያባክኑት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የተናገሩት።
ህግና ስርዓት ከማስከበር ጎን ለጎን ዘርፉን በዘመናዊ መልክ የመገንባት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልፀዋል።
በተያያዘ ባለፉት 10 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረቡ 6 ሺህ 785 ኪሎ ግራም የማዕድን ምርቶች 513 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
ወደ ውጭ ከተላኩ የማዕድን ምርቶች መካከል ወርቅ 504 ነጥብ 73 ሚሊዮን ዶላር ማስገኘቱን ነው የገለጹት።
ምርቶቹ ከባህላዊ፣ ከመካከለኛና ከከፍተኛ አምራቾች የተገኙ እንደሆኑም አክለዋል።
ለገቢው መጨመር የኮንትሮባንድ ንግድ መቀነስ፣ የወርቅ ምርት መጨመርና የተሻሻሉ የዘርፉ አዋጆችን በምክንያትነት ጠቅሰዋል ሚኒስትሩ።
ሚኒስትሩ ዘርፉን በማዘመን ለአገሪቱ የወጪ ንግድ የሚያበረክተውን ድርሻ ለማሳደግ እንደሚሰራም ተናግረዋል።