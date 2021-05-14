ለለውጥ የሚሰራ ፓርቲን ለመምረጥ እየተመዘገቡ መሆናቸውን በአራቱ ወለጋ ዞኖች ነዋሪዎች ተናገሩ

ሚያዚያ 6/2013 (ኢዜአ) የህዝብና የሀገርን ጥቅም በማስቀደም ለለውጥ የሚሰራ ፓርቲን ለመምረጥ ተመዝግበው ካርድ በመውሰድ ላይ እንደሚገኙ በአራቱ ወለጋ ዞኖች አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በሆሮ ጉዱሩ ወጋ ዞን አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች እንዳሉት፤ የሚበጃቸውን ፓርቲ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመምረጥ የሚያስችላቸውን የምርጫ ካርድ ለመውሰድ ተሰልፈው ተራቸውን በመጠበቅ እየተዘመገቡ ናቸው።
ሀገሪቱን የሚያለማና ለለውጥ የሚሰራ ፓርቲ ለመመረጥ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሌሎች የምርጫ ካርድ ያልወሰዱ በመብታቸው ለመጠቀም ፈጥነው እንዲመዘገቡም አስተያየት ሰጪዎቹ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ከቤታቸውና አካባቢያቸው ጀምሮ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።
የሻምቡ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አምዲሁን ኑሩ እንደገለጹት፤ በሻምቡ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ነዋሪው እየቀረበ የምርጫ ካርድ እየወሰደ ይገኛል።
ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ያሉት ደግሞ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አቶ በቀለ ደቻሳ ናቸው።
በተመሳሳይ በቄሌም ወለጋ ዞን የጋዎ ቄቤ ወረዳ ነዋሪዎች በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የሚበጃቸውን ለመምረጥ የምርጫ ካርድ በመውሰድ ላይ አንደሚገኙ ገልጸዋል።
ምርጫው በሰላም ተጀምሮ ከፍጻሜ እንዲደረስ የድርሻቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል።
ብልጽግናና ዴሞክራሲን ለማምጣት በሚደረገው ምርጫ ውስጥ የህዝብ ድምጽ ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የቄሌም ወለጋ ዞን ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኤለያስ ባሻ ናቸው።
ሃላፊው እንዳሉት ብልጽግናን ማምጣት የሚችለው የብልጽግና በመሆኑ ህዝቡ ፓርቲውን እንዲመርጥ ጠይቀዋል።
የቄሌም ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ገመቹ ጉርሜሳ በበኩላቸው፤ በአሁኑ ወቅት በዞኑ ህዝቡ የሚበጀውን ለመምረጥ የሚያበቃውን የምርጫ ካርድ እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ አንዳለ በምስራቅ ወለጋ ዞን በቅርቡ በተጀመረው የመራጮች ምዝገባ ያመኑበትን ፓርቲ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን የስቡ ስሬ ወረዳ ነዋሪች ተናግረዋል።
ዞኑን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወዳደሩት ዶክተር ድሪባ ገለቲ እንዳሉት፤ ህዝቡ መብቱን ተጠቅሞ በምርጫው ለመሳተፍ ከወዲሁ መዘጋጀት እንዳለበት ተናግረዋል።
እሳቸውም እንደ አንድ ዜጋ የሚበጃቸውን ለመመረጥ ተመዝግበው ካርድ መውሰዳቸውን ጠቁመዋል።
በሌላ በኩል በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ የተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች ነዋሪዎች ምርጫ ሀገር በመገንባት ውስጥ ያለውን ሚና በመረዳት ለመምረጥ የሚያስችላቸውን ካርድ እየወሰዱ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ሰላምና ዴሞክራሲ እንዲሁም እድገትና የተሻለ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፓርቲ ለመምረጥ በየአቅራቢያው ምርጫ ጣቢያ እየተመዘገቡ መሆነችውን ተናግረዋል።
ሰላም ፣ዴሞክራሲና ልማት ሊያመጣ የሚችል መንግስት ለመመስረት እንዲቻል የምርጫ ካርድ ወሳኝ በመሆኑ ካርዱን ለመውሰድ መዘጋጀታቸውን ነዋሪዎች አስታውቀዋል።
በዞኑ የገንጂ ወረዳ ነዋሪዎችም ያለማንም ተጽዕኖ በፍላጎታቸው ተነሳስተው የምርጫ ካርድ በመውሰድ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።