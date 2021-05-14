ምክር ቤቱ ግንባታቸው የተጓተቱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በአፋጣኝ ተጠናቀው ለነዋሪዎች እንዲተላለፉ አሳሰበ

ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) ግንባታቸው ለረጅም ዓመታት የተጓተቱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በፍጥነት ተጠናቀው ለነዋሪዎች እንዲተላለፉ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ፡፡
የምክር ቤቱ የከተማ ልማት፣ ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሚኒስቴርን የዘጠኝ ወር ዕቅድ አፈጻጸም ገምግሟል፡፡
ሚኒስቴሩ በተጠቀሰው ጊዜ በነበረው የዕቅድ አፈጻጸም በጥንካሬ የሚጠቀሱ ሥራዎች መከወኑ ተገልጿል፡፡
ከእነዚህም መካከል በክልሎች የመሰረት ልማት ችግሮችን ለመፍታት የጠጠር፣ የአስፋልትና የኮብልስቶን መንገዶች ግንባታዎች ተጠቅሰዋል።
በኮንስትራክሽን ዘርፍ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች የራሳቸው ሕንጻ እንዲኖራቸው ታስቦ እየተከናወነ ባለው ፕሮጀክት ግንባታዎች በታቀደው ልክ ባይሄዱም ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑና አዳዲስ ፕሮጀክቶችም መጀመራቸው በሚኒስቴሩ ሪፖርት ቀርቧል፡፡
በዘጠኝ ወራት በሚኒስቴሩና በተጠሪ ተቋማቱ አማካኝነት ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩም በአዎንታ ተገልጿል፡፡
በአዲስ አበባ በተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም በ20/80 እና በቁጠባ ቤቶች ልማት 40/60 እየተገነቡ ያሉ መኖሪያ ቤቶችን በአጭር ጊዜ አጠናቆ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ተገቢ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ መሆኑም ተመላክቷል፡፡
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ጋኢሞ ሚኒስቴሩ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ያከናወናቸውን መልካም ተግባራት አንስተዋል፡፡
በተጨማሪም የስራ ዕድል ከመፍጠር አንጻርና ከተሞችን ወደ ሊዝ ስርዓት ለማስገባት የተሰራው ስራ ይበል የሚያሠኝ እንደሆነም ተናግረዋል፡፡
ይሁንና በ20/80 እና በ40/60 የቤቶች ልማት ግንባታዎች እየተጓተቱ በመሆኑ በአፋጣኝ ተጠናቀው ለተጠቃሚዎች ሊተላለፉ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በተጨማሪም ቁጥራቸው ከ70 በላይ የሚሆኑ የፌዴራል መንግስት ተቋማት በኪራይ ቤት ውስጥ እየሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው ለእነዚህ ተቋማት እየተገነቡ ያሉ ሕንጻዎችም መጓተታቸውን ተናግረዋል።
በመሆኑም በዚህ ረገድ ሚኒስቴሩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባ ሊያስገነባ አስቦ በቦታ እጦት ምክንያት እንዳልቻለ የገለጸውን የግንባታ ልህቀት ማዕከል በሌሎች ክልሎች ለመገንባት ማቀድ እንዳለበትም በቋሚ ኮሚቴው አባላት ተነስቷል፡፡
ከምክር ቤት አባላት ለተነሱት ጥያቄዎች የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሃመድ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በዚህም ተቋማቸው በተለይ ግንባታቸው ዓመታትን ያስቆጠሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት።
ለዚህም የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ሥራ መገባቱንና አብዛኞቹ ቤቶች ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይ እንደሆነም ገልፀዋል፡፡
ለእነኚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መሰረት ልማቶችን የማሟላት ሥራም ተጀምሯል ብለዋል ሚኒስትሯ።
ቤቶቹ በአጭር ጊዜ ግንባታቸውና የመሰረት ልማት ሥራቸው ተጠናቆ ለተጠቃሚዎች እንደሚተላለፉም ተናግረዋል፡፡
የፌዴራል መስሪያ ቤቶችን የቢሮ ግንባታ በተመለከተም ከዚህ ቀደም ግንባታ ጀምረው ያላጠናቀቁ የሥራ ተቋራጮችን ውል በማቋረጥ ለሌላ ሥራ ተቋራጭ ለመስጠት በሂደት ላይ ነው ብለዋል፡፡
ሚኒስትሯ በዚህ ዓመት ግንባታቸው የተጀመሩ የተቋማት ሕንጻ ግንባታዎች በጥሩ ሂደት ላይ ይገኛሉ ብለዋል።
በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ሁሉም የፌዴራል መንግስት ተቋማት የራሳቸው ቢሮ እንዲኖራቸው ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ነው የገለጹት፡፡
በአዲስ አበባ ከ139 ሺህ በላይ መኖሪያ ቤቶች በግንባታ ላይ መሆናቸው ተገልጿል፡፡