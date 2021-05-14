ከሱዳን በመነሳት በማይካድራ አድርጎ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ 320 የጁንታው ሀይል ተደመሰሰ –ብ/ጀኔራል ተስፋዬ አያሌው

ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) በሶስት ቡድን ተከፋፍለው የአሸባሪውን የህወሃት አመራሮች ሊያስመልጡ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በነበሩ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ።
የመከለከያ ሰራዊት የኃይል ስምሪት ዋና ኃላፊ ብርጋዴር ጀኔራል ተስፋዬ አያሌው ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፤ እርምጃ የተወሰደባቸው ታጣቂዎች በቁጥር 320 የሚደርሱ ናቸው።
በማይካድራ ጭፍጨፋ አድርሶ ወደ ሱዳን በመሸሽ ተደራጅቶ የተለያዩ የመገናኛ መሳሪያዎችንና መድሀኒቶችን በመያዝ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ ሙከራ ያደረገው የጁንታው ሀይል ተደምስሷል ብለዋል።
በሱዳን መንገድ ላይ በውሀ ጥም የተንጠባጠቡ አባላቶቹና እጃቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ ያልሆኑትም ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል ።
ብዛት ያለው የሬድዮ መገናኛ ፣ ሳተላይት ስልኮችና መድሀኒትም በቁጥጥር ስር መዋሉን ሀላፊው ጨምረው ገልፀዋል።
ጁንታው ያልተነካው አቅሙ ምላሱና በተከፋይ አክቲቪስቶቹ የሚረጨው የውሸት ዜና ብቻ በመሆኑ ህብረተሰቡም ይህን እንዲገነዘብ አሳስበዋል።