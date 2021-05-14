ህዝቡ የልማት ተጠቃሚነቱን ዘላቂ ለማድረግ ሰላሙን ሊጠብቅ ይገባል- አቶ ታገሠ ጫፎ

ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) ህዝቡ የልማት ተጠቃሚነቱን ዘላቂ ለማድረግ የአካባቢውን ሰላም እና ደህንነት ሊጠብቅ እንደሚገባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ አቶ ታገሠ ጫፎ አሳሰቡ።
አፈ-ጉባዔውን ጨምሮ የተለያዩ የፈዴራልና የደቡብ ክልል መንግስት የስራ ሃላፊዎች በተገኙበት ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ ከ100 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የልማት ስራዎችን መርቀዋል።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ አፈ-ጉባዔ ታገሠ ጫፎ ህዝቡ ለልማት ፕሮጀክቶቹ መሳካት ላደረገው የገንዘብና ጉልበት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።
በመንግሥት የተጀመሩ የልማት ውጥኖች ከዳር እንዲደርሱና ህዝቡም የልማት ተጠቃሚነቱን ዘላቂ እንዲሆን የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል።
ፍቅር፣አብሮነትና መቻቻል ካለ የማንወጣው ችግር የለም ያሉት አፈ-ጉባዔው አሁን ላይ በሀገሪቱ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለመሻገር አንድነትን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
በተለይ የሀገሪቱ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን ለማሰናከል ከፋፋይ አስተሳሰብ የሚያራምዱ የውስጥና የውጭ ፀረ-ሰላም ሃይሎች በከንቱ እየተውተረተሩ መሆናቸውን ጠቅሰው ይህንን የጥፋት እንቅስቃሴ ለመቀልበስ ህዝቡ አንድነቱን በመጠበቅ ሊያሳፍራቸው እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የሰላም ተምሳሌትነቱን ለዓለም ማህበረሰብ ያስመሰከረው የጋሞ ህዝብ መጪው ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ተሳትፎውን እንዲያጎለብትም አፈ-ጉባዔው መልዕክት አስተላልፈዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ዓለምፀሐይ ጳውሎስ በበኩላቸው፤በአርባ ምንጭ ከተማ ግንባታቸው ተጠናቀው ለአገልግሎት የበቁ ፕሮጀክቶች የብልጽግና ውጤት ማሳያዎች ናቸው ብለዋል።
በየደረጃው የተጀመሩ የልማት ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ መጠናቀቅ እንዳለበት አመልክተው፤ ለዚህ እውን መሆን ህዝቡ ከመቸውም ጊዜ በላይ ለአከባቢው ሰላም ዘብ ሊቆም እንደሚገባው ተናግረዋል።
የህዝቡ ዘላቂ ልማት ሊረጋገጥ የሚችለው ሰላሙ ሲጠብቅ ብቻ ነው ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ ናቸው።
በሀገሪቱ የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን በመደገፍ የጋሞ ዞን ህዝብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቅሰው በማይሆን አኳኋን ሀገርን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ሃይሎችን ማሳፈር የሚቻለው አንድነታችን በማጠናከር ነው ብለዋል።
ከመከባበርና መቻቻል ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለውም ያሉት አቶ ጥላሁን ህዝቡ ይህንን በመጠበቅ የብልጽግና ጉዞውን ወደ ፊት እንዲያስቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
መጪዉ ምርጫ በዴሞክራሲያዊነቱ፣ፍሃዊነቱና ታአማኒነቱ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ እንደሚሆን ገልጸው የህዝቡን ጥያቄ ሊፈታ የሚችለውን ፓርቲ ለመምረጥ ከወዲሁ እንዲዘጋጅ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በአርባ ምንጭ ከተማ ለምረቃ የበቁት ፕሮጀክቶች የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ፣የወጣቶች ስብእና ግንባታ ማዕከል፣የህዝብ አረንጓዴ ልማት ፓርክ ፣ የመሸጋገሪያ ድልድይ እና የእንስሳት ክሊኒክ ናቸው።