በመገናኛ ብዙሃን የሚካሄደው የምርጫ ክርክርና የምረጡኝ ቅስቀሳ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እውን መሆን አስተዋጽኦ አለው

አዲስ አበባ ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ተወዳዳሪዎች በመገናኛ ብዙሃን የሚያካሂዱት የምርጫ ክርክርና የምረጡኝ ቅስቀሳ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እውን መሆን አስተዋጽኦ እንዳለው በኢዜአ የተሰራ የዳሰሳ ጥናት አመላክቷል።
ለምርጫው በሚደረገው ክርክር ከውስን ፓርቲዎች በቀር አብዛኞቹ በዓላማና ፖሊሲዎቻቸው ላይ በቂ ዝግጀት በማድረግና ያሏቸውን አማራጮች ሕዝቡ በሚረዳው መልኩ የማቅረብ ችግር እንደሚታይባቸው በዳሰሳ ጥናቱ ከተሳተፉ ሰዎች አስተያየት ማወቅ ተችሏል።
የጥናቱ ተሳታፊዎች በመገናኛ ብዙሃን እየቀረበ ባለው የፓርቲዎች ክርክር ብዙዎች ሊከታተሉት በሚችሉበት ሠዓትና ሕዝቡን ባሳተፈ ጥያቄና መልስ በቀጥታ እንዲተላለፍ ቢደረግ የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል፡፡
ክርክሩ በገጠር የሚኖረውን ማኅበረሰብ ታሳቢ ማድረግ እንዳለበትና በተለያዩ የፖሊሲ ዘርፎች ጥልቅ እውቀት ያላቸውና ጥናት ያደረጉ ምሁራን ክርክሮቹን እንዲመሩ ቢደረግ ሲሉም ሃሳብ ሰጥተዋል፡፡
ፓርቲዎች አማራጭ ፖሊሲና ፕሮግራሞቻቸውን ለመራጩ ሕዝብ ማስገንዘብ እንዳለባቸውና በክርክሩ ሂደት የምርጫ ሥነ-ምግባር መርሆዎች እንዲተገበሩ ቢደረግ ሲሉም ሐሳብ ሰንዝረዋል፡፡
በርካታ ፅጩ ተወዳዳሪዎችን ያቀረቡና ጠንካራ የሚባሉ ፓርቲዎች ዓላማቸውን የሚያስተዋውቁበት በቂ ጊዜ እንዲሰጣቸው ቢደረግ መልካም መሆኑንም የጥናቱ ተሳታፊዎች ጠቁመዋል፡፡
ፓርቲዎችም በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ሊሰሯቸው ስላሰቧቸው ስራዎች፣ ስለ ዓላማና ፕሮግራሞቻቸው ሕዝቡ እንዲያውቅ ቢያደርጉ የሚሉ አስተያየቶችም ተካተዋል።
በፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ሂደት በርካታ ጉዳዮች ሊሻሻሉ እንደሚገባቸው ከዳሰሳ ጥናቱ መገንዘብ ተችሏል።
ከነዚህ መካከል ምርጫው ነፃ ሠላማዊ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ፓርቲዎች በሚዲያ የምርጫ ክርክርና ቅስቀሳቸው ትኩረታቸውን በሃሳብ ልዕልና ላይ በማድረግ አማራጭ ፖሊሲዎቻቸውን ለሕዝብ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል።
የክርክሩ ፎርማትና የሠዓት አጠቃቀምም ክፍተት ስላለበት መስተካከል እንዳለበት የጥናቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል፡፡
አብዛኞቹ ፓርቲዎች ይህ ነው የሚባልና ትርጉም የሚሰጥ ማኒፌስቶ እንደሌላቸው፣ የአገሪቱ ተጨባጭ ችግርና ትኩረት የሚያደርጉበት አጀንዳ እንደማይጣጣም፣ ለአገራዊ ችግሮች መፍትሄ ከማመላከት ይልቅ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት እርስ በእርስ በመወነጃጀልና በመፈራረጅ ነው ብለዋል የጥናቱ ተሳታፊዎች፡፡
ፓርቲዎቹ በቀሪው ጊዜ እነዚህን ችግሮች በመቅረፍና አጀንዳቸው ላይ በማተኮር መልዕክቶቻቸውን እንዲያስተላልፉም የጥናቱ ተሳታፊዎች አመልክተዋል፡፡
ከጥናቱ ተሳታፊዎች 58 ነጥብ 5 በመቶ የሚሆኑት የምርጫ ክርክሩ ፍትሃዊና ገለልተኛ በሆነ መልኩ እየተመራ ነው ብለው እንደሚያስቡም ገልጸዋል።
ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ በሬዴዮ 620 እና በቴሌቪዥን 425 የአየር ሠዓት፤ በጋዜጣ ደግሞ 615 የአምድ ሽፋን መደልደሉ ይታወቃል።
ስድስተኛውን አጠቃላይ ምርጫ አስመልክቶ በመገናኛ ብዙሃን የሚደረገው የምርጫ ክርክርና የምረጡኝ ቅስቀሳም እስከ ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የሚዘልቅ ነው።