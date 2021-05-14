ለተፈናቃይ ወገኖች የምግብ አልባሳትና የቤት ክዳን ቆርቆሮ ድጋፍ ተደረገ

ደብረ ብርሃን/ደሴ ፤ ግንቦት 6/2013 (ኢዜአ) የተለያዩ ድርጅቶች በመጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች የምግብ፣ አልባሳትና የቤት ክዳን ቆርቆሮ ድጋፍ አደረጉ።
ከድርጅቶቹም መካከል ሄንከን ኢትዮጵያ ፋብሪካ በመተከል፣ ትግራይ፣ አጣየና አካባቢው ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ሁለት ሚሊየን ብር ግምት ያለዉ የምግብ እህልና አልባሳት ያበረከተው ይገኝበታል።
በፋብሪካዉ የደብረብርሀን እና አካባቢው የሽያጭ ክፍል ሀላፊ አቶ አፈወርቅ ገብረየሱስ በሰሜን ሸዋ ዞን ለሚገኙ ተፈናቃዮች 37 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ 500 ከረጢት ባለ5 ኪሎ ግራም ሩዝ እና 900 የብርድ ልብስ ማበርከታቸውን ተናግረዋል።
በመተከል እና ትግራይ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖችም ተመሳሳይ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው፤ ተጎጂዎቹ ወደ ቀያቸው ተመልሰው እስከሚቋቋሙ ድረስ ድጋፉ ይቀጥላል ብለዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ ድጋፍ ሲረከቡ እንዳሉት፤ መንግስትና መንግስታዊያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ግለሰቦች ለተፈናቃዮች የእለት ደራሽ ምግብና አልባሳት እየደገፉ ነው።
ሄንከን ኢትዮጵያ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው በቀጣይ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም በሚካሄደው እንቅስቃሴ ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከቱን እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ተፈናቃዮችን ወደ ነበሩበት አካበቢ በመመለስ በዘለቄታነት ለማቋቋም መኖሪያ ቤት ለመገንባት የሚያስችል የመሀንድሶች ቡድን በመላክ እየተጠና መሆኑን ጠቁመዋል።
በዞኑ በደረሰው ጥቃት ከ253 ሺህ ህዝብ በላይ ከቤት ንብረታቸዉ ተፈናቅለዉ በመጠለያ ውስጥ እንደሚገኙም ተጠቅሷል።
በሌላ በኩል በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጰያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አህጉረ ስብከት ህብረት በአጣዬና አካባቢው ቤት ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖች 4ሺህ 666 የቤት ክዳን ቆርቆሮ ድጋፍ አደረጓል።
በሰሜን ካሊፎርኒያ ሂቫዳ እና አሪዞና ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ቴዎፍሎስ ድጋፉን ባሰረከቡበት ወቅት እንዳሉት፤ ድጋፉ ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማገዝ በአሜሪካ ከሚኖሩ አማኞች በተሰበሰበ ገንዘብ የተገዛ ነው።
ድጋፍ የተደረገው ቆርቆሮም ለ150 አባውራና እማውራ ተፈናቃዮች ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ቤት ሰርተው ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ የሚያግዝ ነው ብለዋል።
በተጓዳኝል ስለአብሮነት፣ መፈቃቀርና መተባበር ፋይዳ ለምዕመኑ ትምህርት እየሰጡ መሆኑን ጠቁመው ሌሎች የሃይማኖት አባቶችም የማስተማር ስራውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀርበዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ ከቤት ንብረታቸዉ የተፈናቀሉ ዜጎች አሁንም የህዝቡን ድጋፍና ትብብር የሚሹ በመሆናቸውን ህብረቱ ላበረከተው አስተዋጽኦ አመስግነዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ በደቡብ ወሎ ዞን መካነሰላም ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከአንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል፡፡
የፋብሪካው ተወካይ ወይዘሮ ሱምያ ደሳለው ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፤ ከሞቀ ጎጇቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን በመርዳት ሁሉም የየድርሻውን መወጣት አለበት፡፡
ድርጅታቸው ማህበራዊ ሃላፊነቱን ለመወጣት ባደረገው ጥረት በመካነሰላም ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከአንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመት የዳቦ ዱቄት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
የተደረገው ድጋፍም 400 ኩንታል የዳቦ ዱቄት መሆኑን ጠቁመው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ያልተቋረጠ እገዛቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
የመካነሰላምና ቦረና ወረዳ የተፈናቃዮች ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ደሳለው ሞላ በበኩላቸው፤ በመካነ ሳለም ከተማ ሶስት ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች መኖራቸውን አመልክተዋል።
የተዋቀረው የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴም በመንግስት በኩል ከሚደረገው ድጋፍ በተጨማሪ ባለሃብቶች፣ ድርጅቶችና ህብረተሰቡን በማስተባበር የዕላት ምግብ፣ አልባሳትና ቁሳቁስ ለተፈናቃዮች ተደራሽ እያደረገ ይገኛል ብለዋል።
ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው ለተፈናቃዮች በፍትሃዊነት እንደሚከፋፈል ገልጸዋል፡፡