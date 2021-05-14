በሰሜን ወሎ ዞን ከ604 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ የተገነቡ የጠጠር መንገድና ድልድይ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ወልድያ፤ ግንቦት 6/2013(ኢዜአ) በሰሜን ወሎ ዞን ከ604 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የ209 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድና የአንድ ድልድይ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ።
በመንገዶቹና ድልድዩ በተመረቁበት ስነስርዓት የአማራ ክልል የገጠር መንገድ ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ ስራአስኪያጅ አቶ መብት አድማሴ እንዳሉት፤ መንግስት የህዝቡን የመሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት የተገነቡት ፕሮጀክቶች የመንገድ አማራጭ ባለነበራቸው አካባቢዎች ነው።
የመንገድ ፕሮጀክቶቹ ግንባታ በ2005 ዓ.ም የተጀመሩ ቢሆንም በበጀት እጥረት፣ በወሰን ማስከበር ችግርና በአካባቢው የሚገኙ ከፍተኛ ተራረሮችን ቆርጦ ማለፍን በመጠየቁ በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ አስቸጋሪ እንደነበር አውስተዋል።
ችግሮቹን በመፍታት ግንባታውን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ማብቃት መቻሉን አስረድተዋል።
በዚህም በክልሉ መንግስት የበጀት ድጋፍ ከተገነባው የመንገድ ፕሮጀክቶች መካከል ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበትና 107 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ከበቅሎ ማነቂያ-አባሆይ ጋራ-አቡነ ዮሴፍ የህዋ ምርምር አንዱ ነው ብለዋል።
ይህ መንገድ በአቡነ ዮሴፍና አቦሃይ ታራራዎች የሚገኙ ቀይ ቀበሮ፣ ጭላዳ ዝንጀሮና ሌሎች ብርቅየ እንስሳትና አእዋፋት በቀላሉ ለመገብኘት ብሎም ወደ ህዋ ምርምሩ በቀላሉ ለመድረስ ጭምር እንደሚያስችል ተናግረዋል።
እንዲሁም በ283 ነጥብ ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባውና 102 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ከመቻሬ-ኢዜት-አርሴማ-ወገልጤና የሚደርሰው መንገድ ሌላው መሆኑን አረድተዋል።
መንገዱ በሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች የሚገኙ አምስት ወረዳዎችንና ሰባት ቀበሌዎችን የሚያገናኝ በመሆኑ በእግር የነበረውን ጉዞ በማስቀረት የአካባቢውን ምርት በቀላሉ ገበያ ለማድረስ እንደሚያስችል ተመልክቷል።
እንደ ስራአስኪያጁ ገለጻ፤ መንገዶቹ የውሃ ማፋሰሻ ቦዮችንና ሌሎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የተካሄዱላቸው በመሆኑ ክረምት ከበጋ ያለምንም ችግር አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው።
በተጨማሪም 21 ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ በተከዜ ወንዝ ላይ የተገነባው ደረጃውን የጠበቀ የመሸጋገሪያ ድልድይ የግዳን ወረዳ አምስት ቀበሌዎችን ከሙጃ ከተማ ጋር እንደሚያገናኝ ተገልጿል።
ድልድዩ ከ 42 ሜትር የሚበልጥ ርዝመትና 12 ሜትር ከፍታና ስምንት ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ፤ ግንባታውን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ልምድና ተሞክሮ የተገኘበት መሆኑን በምረቃው ስነስርዓት ወቅት ተመልክቷል።
በስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው፤ የመንገድ ፕሮጀክቶቹ መገንባት አካባቢውን የቱሪስት መስህብ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጸዋል።
በተጨማሪም በአካባቢው የሚገኘው ሰፊ የባህርዛፍና ሌሎች የግብርና ምርቶች ወደ ገበያ በማውጣት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ የኢንዱስትሪ ውጤቶችን ወደ አካባቢው ለማድረስ የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
በጉባለፍቶ ወረዳ የወጠቅ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ዘውዱ አድማሴ በሰጡት አስተያየት ቀደም ሲል ህሙማንን በቃሬዛ ተሸክመው ወደ ወልድያ ይጓዙ እንደነበር አስታውሰው የመንገዱ መገንባት ችግሩን እንደሚያቃልል ገልጸዋል።
አሁን ላይ የአካባቢው ሕዝብ በስምሪት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሸከርካሪዎች ተመድበውለት ተጠቃሚ በመሆን ላይ እንደሚገኙ አብራርተዋል፡፡
በምረቃው ስነ-ስርዓት የፌደራል፣ ክልሉ፣ ዞንና ወረዳ አመራሮችና የየአካባቢው ህብረተሰብ ተወካዮች ተገኝተዋል።