በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ሊሰጥ ነው

መቀሌ፤ ግንቦት 05 ቀን 2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) መከላከያ ክትባት ሊሰጥ መሆኑን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ ገለጸ።
የኮቪድ-19ን ለመከላከል እንዲያግዝ በመቀሌ ከተማ የተጀመረውን ክትባት በትግራይ ክልል ሁሉም አካባቢዎች ለማስፋት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተጠቁሟል።
በጤና ቢሮው የኮቪድ-19 መከላከያ ሃላፊ ዶክተር አርነት አዳነ እንዳሉት፤ ለክትባት አገልግሎት የሚውል 108 ሺህ ዶዝ መድሐኒት ከጤና ሚኒስቴር ለክልሉ ተልኳል።
በዚህም በመቀሌ ከተማ በሚገኙ ሁሉም የጤና ተቋማት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች ክትባት መስጠት መጀመሩን ተናግረዋል።
በመቀሌ የተጀመረው የክትባት ዘመቻ በሽሬእንዳስላሴ፣ አክሱም፣ አዲግራት፣ ፍሬወይኒ፣ ማይጨውና አዲሽሁ ከተሞች በተያዘው ወር ውስጥ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ወደ ክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ለማስፋት ተጨማሪ የክትባት መድሐኒት ከጤና ሚኒስቴር እየተጠበቀ እንደሆነ ጠቁመው፤ የክትባት መድሐኒት ማቆያ ፍሪጅ ዝግጅትና የጤና ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
ቀደም ሲል በመቀሌ ከተማ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ክትባቱ መሰጠቱ ይታወሳል።