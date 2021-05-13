ህዝበ ሙስሊሙ አብሮነቱን በማጠናከር ለሀገር ሰላምና እድገት ሚናውን እንዲወጣ ተጠየቀ

ዲላ ፣ግንቦት 5/2013(ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ጾም ያሳየውን መረዳዳትና አብሮነት አጠናክሮ በማስቀጠል ለሀገር ሰላምና እድገት ሚናውን እንዲወጣ የዲላ ከተማ ከንቲባ ጥሪ አቀረቡ።
የከተማው ከንቲባ አቶ ዘማች ክፍሌ የኢድ አል ፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ጾም ያሳየው መረዳዳትና አብሮነት የኢትዮጵያውያንን የዘመናት የጋራ እሴት ያሳየ ነው ብለዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ በጾም ወቅት ያሳየውን የመረዳዳትና የአብሮነት ተግባር በማጠናከር ለሀገር ሰላምና እድገት ሚናውን የበለጠ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ።
የከተማው አስተዳደር የህዝብ ጥያቄ ለመመለስ በጀመረው ጥረት መሰረት ለህዝበ ሙስሊሙ የቀብር ስፍራ ማስፋፊያ የሚሆን 10ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መስጠቱን ከንቲባው አስታውቀዋል ።
ዘንድሮ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ህዝበ ሙስሊሙ የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል ።
በከተማው የኑር መስጊድ ኢማም ኡስታዝ ሸህ ማህመድ አሚን በበኩላቸው “ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ያሳየውን አብሮነት በማስቀጠል ለሀገር ሰላምና እድገት የድርሻውን ይወጣል” ብለዋል።
የዘንድሮ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅና ሁለተኛው ዙር የህዳሴው ግድብ ውሀ ሙሌት ስኬታማ እንዲሆን የሚጠበቅብንን ሁሉ እንወጣለን” ሲሉም ተናግረዋል ።
አስተዳደሩ በዘንድሮ የኢድ በዓል ማግስት የቀብር ማሰፋፊያ ቦታ ካርታ በማስረከብ ለሙስሊሙ ጥያቄ የሰጠው ምላሽ የሚመሰገንና መላውን ምእመናን ያስደሰተ ተግባር በመሆኑ በሰላምና በልማት ያለንን ተሳትፎ አጠናክረን እንቀጥላለን “ ብለዋል ።
“ኢትዮጵያዊያን በሀይማኖት ብንለያይም ሀገራችን አንድ በመሆኗ ለሰላሟና ለእድገቷ በጋራ መትጋት አለብን “ ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ናቸው ።
በቅዱሱ የረመዳን ወር ያሳየነውን መቻቻልና አንድነት በቀጣይ በመድገም ለሀገር ሰላምና እድገት የበኩላችንን እንወጣለን” ሲሉ ገልጸዋል።