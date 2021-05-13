ኢትዮጵያዊያን ለሠላማቸው አንዳቸው ለሌላቸው ጠባቂ ሊሆኑ ይገባል – የእስልምና እምነት መምህራንና አማኞች

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 05/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያዊያን አንድነታቸውንና የጋራ እሴቶቻቸውን በሚያጎሉ ተግባራት በማተኮር ሠላማቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባ በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የታደሙ የእምነቱ መምህራንና አማኞች ተናገሩ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የበዓሉ ታዳሚዎችና የእስልምና እምነት መምህራኑ ኡስታዝ አቡበከር አህመድና ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ሠላም የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን ይናገራሉ።
ኢትዮጵያዊያን በሃይማኖት በብሄርና በሌሎችም የተለያየ ማንነት ያላቸው ቢሆንም አንደኛቸው ለሌላኛው ጠባቂ ሊሆኑ ይገባል ነው የሚሉት።
ይህ ሲሆን ሕዝብ በመከባበር፣ በመተባበርና በመተሳሰብ ስለሚኖር ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆነው ሠላም ይሰፍናል ሲሉ ያስረዳሉ።
በሌላ በኩል ቤተ እምነቶችም የውስጥ ሠላማቸውን አስጠብቀው ለተከታዮቻቸው አርዓያ መሆን እንዳለባቸው አንስተዋል።
ሁሉም ቤተ እምነቶች በትክክለኛ የአስተምህሮት መንገዳቸው ከተገኙ በአገሪቷ በቀላሉ ሠላም ይሰፍናል ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል።
ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በተለያየ ማንነታችን ውስጥ ሁላችንም አንዱ ለአንዱ እውቅና መስጠት፣ መከባበርና ለሠላም ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል።
“ለሠላም ያለው ትልቅ ዋጋ ማሳያ ዛሬ እንዲህ ተሰባስበን አደባባይ መውጣት የተቻለው ሠላም በመኖሩ ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
“ይህንን ሠላም ስናስጠብቀው ነው ነገ የተሻለ ነገር ማግኘት የምንችለው እና ለዛ ደግሞ ከማንም በላይ ባለቤት ነን ይህ ደግሞ ትልቁ መገለጫ ነው” ብለዋል።
ኡስታዝ ያሲን ኑሩ በበኩላቸው “እያንዳንዱ የቤተ እምነቱን ሠላም ቢያስጠብቅ አገር ሠላም ትሆናለች ማለት ነው። እና የሁሉም እምነቶች የሚያዙትን እሴቶቻቸውን ለአገር ሠላም ማዋል ያስፈልጋል” ነው ያሉት።
“መጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ ብትገባ አታመንዝር አትግደል፤ ቁርዓን ውስጥ ስትመጣ አትግደል አታመንዝር ነው ሁሉም ወደ አስተምህሮቱ ከተመለሰ ለአገር ሠላም አዎንታዊ ሚና ይጫወታል የሚል ሃሳብ አለኝ” ብለዋል።
ወጣት አብዱልሃሚድ አብዱላሂና ወጣት አብዱረዛቅ አህመድ ደግሞ ሠላም የሚመጣው በሁሉም ተሳትፎ መሆኑን ተናግረዋል።
ሠላም ከሌላ የሚገኝ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በጋራ የሚያረጋግጡት ነው ባይ ናቸው ወጣቶቹ።
ይህንንም በሠላም እጦት ምክንያት ዜጎቻቸው ችግርና ስቃይ እየገረፋቸው ካሉ አገራት መማር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
ለዚህ ማሳያ ሶሪያና የመንን የጠቀሱት ወጣቶቹ በአንድ ወቅት ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የሚተርፉ የነበሩ ሕዝቦች እጅግ በከፋ ሁኔታ ውስጥ መገኘታቸውን አውስተዋል።
አቶ መሒር ቶፊቅ ሸሪፍም ቁርዓንን በማጣቀስ በቅዱሱ መፅሃፍ እጅግ አስፈላጊ ተብለው ከተጠቀሱ አራት ነገሮች መካከል አንዱ ሠላም ነው ይላሉ።
በአገር፣ በአካባቢ ሠላም ካለ ነገሮች በጥሩ መንገድ ይሄዳሉ፤ ሠላም ከሌለ ወጥቶ መግባትም ይቸግራል ብለዋል።