በሃይማኖቶች መካከል ግጭት የሚቀሰቅሱ አካላትን እንደሚታገሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ገለጹ

ጎንደር /ደሴ፤ ግንቦት 5/2013(ኢዜአ) በሃይማኖቶች መካከል ግጭት በመቀስቀስ የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ አካላትን እንደሚታገሉ በጎንደርና ደሴ ከተሞች የእስልምና እምነት ተከታዮች ገለጹ።
1ሺህ 442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ዛሬ በጎንደር በተከበረበት ወቅት የከተማዋ የታላቁ መስጅድ ኢማም ሼህ ኢብራሂም መሃመድ ባስተላለፉት መልዕክት፤ የእምነቱ ተከታዮች ለሁሉም ነገር መሰረት ለሆነው ሰላም መከበር ዘብ መቆም ይኖርባቸዋል ብለዋል።
ረመዳን የተቸገሩ ወገኖችን የምንረዳበት ቅዱስ ወር እንደመሆኑ በሀገሪቱ በሰው ሰራሽ ችግር የተፈናቀሉና ንብረታቸው የወደመባቸውን ወገኖች በመርዳት የሃይማኖቱን አስተምህሮ መፈጸም ይገባናል ብለዋል።
ሃይማኖታዊ እኩልነትን አክብረን ሊለያዩንና ሊያጋጩን የሚሯሯጡ ሃይሎች ነቅተን በመጠበቅ አብሮነታችንና አንድነታችንን ማጠናከር አለብን ያሉት ደግሞ በበዓሉ የታደሙት አቶ ኢብራሂም ያሲን ናቸው፡፡
የጎንደር ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሃላፊ አቶ እስማኤል አህመድ በበኩላቸው፤ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በሃይማኖት ሽፋን ሀገርን ለማፍረስ የሚሯሯጡ ሃይሎችን አጥብቆ ሊያወግዝና ሊታገል እንደሚገባ ተናግረዋል።
በበዓሉ ስነስርዓት የተገኙት የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ እንዳሉት፤ ነባር እሴቶችን መሰረት በማድረግ ችግሮችን የመፍታት ባህል ማጎልበት በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡
“ሀገርን እንደ ምሰሶ ካቆሙት ሃይማኖቶች መካከል አንዱ እስልምና ነው” ያሉት ከንቲባው በሃይማኖት ሽፋን ግጭት በመቀስቀስ ሀገርና ህዝብን አደጋ ላይ ለመጣል የሚጥሩ ሃይሎችን በጋራ መታገል እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተመሳሳይ በዓሉ በደሴ ሲከበር የከተማዋ አስተዳደር ህዝባዊ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሸህ እንድሪስ በሽር ባደረጉት ንግግር ፤ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ያሳየውን መተባበርና አንድነት በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች መድገም እንደሚገባ ተናግረዋል።
በረመዳን ወር የነበረው መተጋገዝና መረዳዳት ለሀገር ሰላምና አንድነት ጭምር በማዋል በቁርጠኝነት ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በበኩላቸው፤ ህዝበ ሙስሊሙ እምነቱ የሚያስተምረውን በመተግበር ለሰላም፣ ለአንድነትና ለልማት የሚያደርገውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡
በዓሉን ከኮሮና ቫይረስ ራስን በመጠበቅ ፤ የታመሙትን በመጠየቅና የተቸገሩትን በመርዳት ማሳለፍ እንደሚገባም አመልክተዋል፡፡
በቅርቡ ለሚካሄደው ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም የየድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል ሸህ አንዋር ከድር በሰጡት አስተያየት፤ አንድነታችንና ሰላማችንን ጠብቀን ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና የድርሻችንን እንድንወጣ እምነቱ ያዘናል ብለዋል፡፡
ሀገሪቱን ከውጭና ውስጥ ጠላት በመጠበቅ የህዳሴ ግድቡን ዳር ለማድረስ የሚጠበቅባቸውን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
በደሴ ከተማ ፉርቃን መስጅድ በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ከእምነቱ ተከታዮች በተጨማሪ የከተማዋና የደቡብ ወሎ ዞን አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ታድመዋል፡