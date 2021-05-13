ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት ያሳየውን መረዳዳት አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል -ምክር ቤቱ

ባህርዳር፣ ግንቦት 5/2013 ( ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ፆም ለተቸገሩና ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በክልሉ ለሚገኙ ወገኖች ያሳየውን መረዳዳትና መደጋገፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አስገነዘቡ።
1ሺህ 442ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በባህርዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ተከብሯል።
ፕሬዝዳንቱ ሼህ ሰይድ መሀመድ በወቅቱ ባስተላለፉት መልእክት የዘንድሮው የረመዳን ፆም በነበረው የጎዳና ላይ አፍጥር ስነ ስርአት ከወትሮ በተለየ መተባበርና አንድነት የታየበት ነው።
የዘንድሮ ረመዳን የመደጋገፍና የመረዳዳት ባህል የጎለበተበት፣ ያለው ለሌለው ያካፈለበት፣ የታረዙ የለበሰበት፣ የተጠሙ የጠጡበት የጾም ወር ነበር” ብለዋል ።
“ህዝበ ሙስሊሙ ከተለያዩ አካባቢዎች በማንነታቸው ምክንያት ተፈናቅለው በክልሉ የሚገኙ ዜጎችን ለመርዳት ያሳየው ተነሳሽነትም ሊመሰገን የሚገባው ነው” ሲሉም ተናግረዋል ።
“በረመዳን ፆም የታየውን ለሌለው የማካፈል ተግባር የዘወትር ልምድ በማድረግ የማያልፍ ስራ ለትውልድ ልናወርስ ይገባል” ሲሉም አስገንዝበዋል።
በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃትን በመሸሽ ወደ ክልሉ ለመጡ ተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ታላቁ የህዳሴ ግድብ የችግራችን መፍቻ ቁልፍ በመሆኑ 2ኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት እንዲጠናቀቅ ህዝበ ሙስሊሙ ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል ።
የባህርዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ በበኩላቸው “መላው የእስልምና ሀይማኖት ተከታዮች እንኳን ለ1ሺህ 442ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ” ሲሉ መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል።
ህዝበ ሙሰሊሙ የአብሮነት እሴቱን በማጠናከር ለሀገሪቱ ሰላም አበክሮ እንዲተጋ ጥሪ አቅርበዋል ።
የዘንድሮ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ህዝበ ሙስሊሙ የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል።
“በዓሉ ሲከበር ያለው ለሌለው አስቦ የሚውለው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው” ያሉት ደግሞ በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙት የግሽ ዓባይ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ሙስጠፋ ሳሊ ናቸው።
“ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባትም ሆነ ወልዶ ማሳደግ የማይታሰብ በመሆኑ በዓሉን ስናከብር ለሰላማችን ትልቅ ዋጋ በመስጠት ሊሆን ይገባል” ሲሉ መክረዋል ።