ሙስሊሙ ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋር ተከባብሮ በአንድነት የመኖር ባህሉን ማጎልበት እንደሚኖርበት ተገለጸ

ሐረር ፤ግንቦት 5/2013(ኢዜአ) ሙስሊሙም ህብረተሰብ ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋር ተቻችሎና ተከባብሮ በአንድነት የመኖር ባህልን ማጎልበት እንደሚኖርበት ተገለጸ።
1ሺህ 442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሐረር ከተማ ኢማም አህመድ ስታዲዮም በደመቀ ሃማኖታዊ ስነ-ስርዓት ዛሬ ተከብሯል።
የታላቁ የሐረር መስጂድ ጁምአ ኢማም ሼህ ሙክታር ሐጂ ሙባረክ በዓሉን አስመልክተው እንደተናገሩት፤ የእስልምና እምነት የሰላምና ተቻችሎ የመኖር ኃይማኖት በመሆኑ ይህን ተግባር አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል።
ሙስሊሙም ህብረተሰብ የተቸገረ ወገኑን ከመርዳት ባለፈው ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋር ተቻችሎና ተከባብሮ በአንድነት የመኖር ባህል በሚያጎበት መልኩ በዓሉን ማክበር እንደሚኖርበት ገልጸዋል።
የሐረሪ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ቶፊቅ አብደላ በበኩላቸው፤ የተሳሳተ መረጃን በማስተላለፍ የሀገሪቱን ሰላምና ልማት ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ አፍራሽ ሃይሎችን ተግባር የእስልምና አስተምህርት የማይቀበለው በመሆኑ ወጣቱ ሊከላከለውና ሀገሩን መውደድ እንዳለበት መልዕክት አስተላልፈዋል።
የእምነቱ ተከታይ ከጥፋት ተልዕኮ እራስን በማራቅ ሐይማኖቱ የሚያዘውን መልካም ተግባራትን ማከናወንና አንድነቱን ማጠናከር ይገባዋል ብለዋል።
እስልምና ሰላም፣ ፍቅርና የአንድነትና አብሮ የመኖርን ባህል የሚያጠናክር እምነት በመሆኑ ምዕመናኑ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመርዳትና በመንከባከብ መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል።
ከበዓሉ ታዳሚዎች መካከል ወጣት ኡመር አደም በሰጠው አስተያየት፤ ኃይማኖቱ የሚዘውን መረዳዳትና አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ከሌሎች የእምነት ተከታይ ወገኖቼ እና አቅመ ደካሞች ጋር በዓሉን በድምቀት አከብረዋለው ብሏል።
በአሁኑ ወቅት የኃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነፃነት በተረጋገጠበት ሀገር ላይ ወጣቱን እያሳሰቱ ግጭት በመፍጠር የራስን ጥቅም ለማስቀደም የሚሞክሩትን አካላት ወጣቱ ሊያወግዝው ይገባል ያሉት ደግሞ አቶ አትሃም አብዱልከሪም ናቸው።
ብዛት ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት የተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ሥነ ሥርዓት ሲጠናቀቅ ኀብረተሰቡ ፈጣሪውን እያመሰገነ ወደ ቤቱ መመለሱ ታውቋል።