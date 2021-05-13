ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር አቅመ ደካሞችን በመርዳት መሆን እንዳለበት የእምነቱ አባቶች ተናገሩ

ጎባ/ፍቼ፤ ግንቦት 5/2013 (ኢዜአ) ሙስሊሙ ህብረተሰቡ በረመዳን ወቅት አቅመ ደካሞችን በመደገፍና በመርዳት ሲያደረግ የነበረው በጎ ተግባር በዓሉ ሲያከብርም መፈጸም እንዳለበት የእምነቱ አባቶች ተናገሩ።
1 ሺህ 442ኛ የኢድ አል ፈጥር በዓል በባሌ ጎባና ፍቼ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል፡፡
የጎባ ከተማ የነጃሺ መስጂድ ኢማም ሼህ ካል አልይ በበዓሉ ስነሰርዓ ባሰሙት ንግግር ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት የነበረው የእርስ በእርስ መጠያየቅ፣ መደጋገፍና የደስታ መገለጫዎችን አጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በተለይም የተቸገሩ ወገኖችን መመጽወት /መዘየር/ የተለመደ መልካም ተግባር መሆኑን ገልጸው፤ ሕዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር እራሱን ከኮሮና በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል ።
በበዓሉ ስነሰርዓት የተገኙት የጎባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ንጋ ሞቱማ በበኩላቸው፤ የእምነቱ ተከታዮች በረመዳን የጾም ወር ውስጥ ለሀገር ሰላምና አንድነት ሲያደርግ የነበረውን ጸሎት በመቀጠልም መንግስት ለሀገሪቱ ብልጽግና መሳካት የሚያደርገውን ጥረት እንዲደግፉም ጠይቀዋል፡፡
በተለይም በኃይማኖት ሽፋን ሀገርን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ጠላቶችን በአካባቢያቸው ነቅተው በመጠበቅ እንዲከላከሉም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ከበዓሉ ተሳታዎች መካከል አቶ ሀሰን ከድር በሰጡት አስተያየት በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል፡፡
በተመሳሳይ የኢድ አል ፈጥር በዓል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ ሁለገብ ስታዲየም በታላቅ ድምቀትና መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ተከብሯል።
በበዓሉ ስነሰርዓት የዞኑ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ ኡስታዝ መሐመድ አወል ዓሊ የኢድ በዓልን ስናከብር ከመንፈሳዊ ተልእኮው በተጨማሪ ሰዎችን በመርዳትና ሰላምን በማስፈን መሆን አለበት ብለዋል።
የፍቼ ከተማ ከንቲባ አቶ አዝመራው አደሬ በበኩላቸው፤ በሀገሪቱ የቆየውን የአብሮነት እሴት ማጎልበትና ሰላም መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።