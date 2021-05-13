ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳው ወር ሲያደርገው የቆየውን በጎ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

ድሬዳዋ ግንቦት 5/2013 /ኢዜአ/ ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት ሲያደርገው እንደቆየ በመረዳዳትና በመተሳሰብ ለሃገር አንድነት የሚጠቅሙ በጎ ተግባራትን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የድሬዳዋ አስተዳደር የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አህመድ አብደላ አሳሰቡ።
በድሬደዋ ከተማ አስተዳደር 1442ኛው የኢድ አልፈጢር በአል በተለያዩ ኃይማኖታዊ ክዋኔዎች በደመቀ መንገድ ተከበሯል
ፕሬዝዳንቱ በበዓሉ ላይ ተገኝተው ለህዝበ ሙስሊሙ ባስተላለፉት መልዕክት እንደገለጹት በዓሉ የመተሳሰብ፤ የመረዳዳት እንደመሆኑ የታመሙና የተቸገሩትን መደገፍ ያስፈልጋል።
በተለይም ሙስሊሙ አንድነቱን ጠብቆ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር ያለውን ፍቅርና መረዳዳት አፅንቶ በረመዳን ወር ሲከውናቸው የነበሩትን አገርን የሚያሳድጉ ተግባራት ማስቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል።
ድሬዳዋ የስልጣኔና የዕድገት ፈር ቀዳጅ ከተማነቷን በመመለስ ተግባራት ውስጥ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የድርሻውን መወጣት እንዳለበት የተናገሩት ደግሞ የከተማይቱ የኡላማዎች ተወካይ ሼህ አሚን ኢብሮ ናቸዉ።
እሳቸው እንዳሉት ሙስሊሙ ከከፋፋይ ተግባራት በመራቅ አንድነትን ፍቅርንና መተሳሰብን በማፅናት ለድሬዳዋ ከፍታ እየተወጣ የሚገኘውን ኃላፊነትን እንዲያሳድግም መክረዋል።
በበዓሉ አከባበር ላይ የተገኙት የድሬደዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ በበኩላቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የአገሪቱን የሰላምና የብልፅግና ጉዞ ለማሳካት እያበረከተ የሚገኘውን ዘርፈ ብዙ አስተዋጽኦ እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።
“ከውጭና ከውስጥ የሚቃጡብንን ትንኮሳዎች በጥበብ በማለፍና አንድነትን በማጠናከር የአገሪቱን ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች ከዳር ማድረስ ይገባናል” ብለዋል።
ሁሉም ዜጋ ዋጋ እያስከፈለ ከሚገኘው የኮሮና ወረርሽኝ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል።
የከተማው ነዋሪ የበዓሉ ተሳታፊ አቶ ዩሱፍ መሐመድ በበኩላቸው “ሙስሊሙ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር ያለውን አንድነትና ህብረት በማጠናከር የድሬዳዋን ሰላምና ልማት ላይ ኃላፊነታችንን እንወጣለን” ብለዋል።
አስተማማኝ ሰላምን ለማረጋገጥ ሴቶች ተደራጅተን የየድርሻችንን እየተወጣን አንገኛለን ያሉት ደግሞ ሞሚና አሊይ ናቸው።
“በአሉን የተቸገሩት በማብላት ለማሳለፍ አስቤአለሁም” ብለዋል።
በብዙ ሺህ የሚገመተው የድሬዳዋ የእስልምና ኃይማኖት ተከታዮች ዛሬ 1ሺህ 442ተኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል አላህን በሚያሞግሱ መዝሙሮች እና በስግደት ስነ ስርአት አክብሯል።