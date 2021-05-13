በህንድ የተከሰተው አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ በኬንያ ስርጭቱ መስፋፋቱ ተገለፀ

ግንቦት 5/2013(ኢዜአ) በህንድ ለበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነው አዲስ የኮቪድ-19 ዝርያ በኬንያ መስፋፋቱ ተገለፀ፡፡
በሀገሪቱ ተጨማሪ 15 ሰዎች በአዲሱ የኮሺድ -19 መያዛቸው መረጋገጡን ተከትሎ እስካሁን 20 ሰዎች በዚሁ ቫይረስ መያዛቸውን ከኬንያ ጤና ሚኒስቴር ዶ/ር ራሺድ አማን አስታውቀዋል።
15 ቱ ሰዎች በቨይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው ባለፈው ሳምንት ከህንድ ከተመለሱ 17 ሰዎች ላይ በተወሰደ ናሙና መሆኑም ተጠቅሷል፡፡
በአዲሱ የኮቪድ-19 አይነት የተደረጉ የመጀመሪያ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ቫይረሱ ከሌሎቹ አይነት ቫይረሶች በፍጥነት የመዛመት ባህሪ እንዳለውና ተጨማሪ ጥናት የሚያስፈልገው ነው፡፡
ቫይረሱ በተጨማሪም 7 ሌሎች የአፍሪካ ሃገራትም የተዛመተ ሲሆን በኬንያ ስርጭቱ ከፍተኛ ቁጥር መያዙን የቢቢሲ ዘገባ ይጠቁማል።
በህንድ ተከስቷል የተባለው አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ በዓለም ጤና ድርጅት አሳሳቢ በሚል መመደቡንም ዘገባው አመላክቷል።