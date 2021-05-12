ከተማ አስተዳደሩ ለበጎ አድራጎት ማዕከላት የኢድ-አልፈጥር በዓል ማክበሪያ 9 ሰንጋ በሬዎች አበረከተ

ግንቦት 4 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነገ ለሚከበረው የኢድ-አልፈጥር በዓል ዘጠኝ ሰንጋ በሬዎችን ለበጎ አድራጎት ማዕከላት አበረከተ።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለመቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መስራችና ባለቤት ለአቶ ቢኒያም በለጠና እና ለባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሃናን ሙሃመድ ሰንጋዎቹን አስረክበዋል።
በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክትም የዘንድሮውን የረመዳን ጾም ኢትዮጵያዊ አንድነት፣ መረዳዳትና በልዩነት ውስጥ መተሳሰብ የጎላበት በመሆኑ የተለየ ያደርገዋል ብለዋል።
ትናንት በመዲናዋ የተካሄደው የጎዳና ላይ የኢፍጣር ስነ-ስርዓት ኢትዮጵያ የሃይማኖት አገር መሆኗን ለዓለም ማሳየት የተቻለበትና በተለያዩ ሃይማኖቶች መካከል ያለው እኩልነት የነገሰበት ነበር ብለዋል።
ይህ ተግባር ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ አለመግባባቶች እንዲፈጠሩ ለሚታትሩ ኃይሎች ሃሳባቸው እንደማይሳካና የነበረውን አብሮነት በተሻለ መልኩ ማስቀጠል እንደሚቻል የታየበት በመሆኑ የሚያኮራና የሚበረታታ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
በጾሙ ወቅት የነበረው የማስፈጠርና የአብሮነት ስሜት በበዓሉም ጎልቶ ሊታይ እንደሚገባ አስገንዝበው እምነቱ የሚያዘውን መተሳሰብ በተግባር ማሳየት ይጠበቃል ብለዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ነገ በበጎ አድራጎት ማዕከላት የሚገኙ ዜጎችም የኢድ-አል ፈጥርን በዓል በደስታ እንዲያሳልፉ ከተማ አስተዳደሩ ዘጠኝ ሰንጋ በሬዎችን ማበርከቱን ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዲልፈታህ የሱፍ ሰንጋዎቹ ከአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅትና ከኢትዮጵያ የቁም እንስሳት ነጋዴዎች ማኅበር ጋር በመተባበር እንደተሰጡ ገልጸዋል።
ቢሮው ጾሙ ከተያዘ ጀምሮ ለእምነቱ ተከታዮች በተለይም በኢፍጣር ወቅት የሚያስፈልጉ የምግብ ግብዓቶች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ሲሰራ እንደነበር አንስተዋል።
በኢድ አልፈጥር በዓል በተለይም በበጎ አድራጎት ማህበራት ውስጥ የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ከሌሎች የእምነቱ ተከታዮች እኩል እንዲያከብሩ ለማስቻል ድጋፉ መደረጉንም ተናግረዋል።
ይህን መልካም ዓላማ በመደገፍ ለድጋፉ ቀና ምላሽና ትብብር ያደረጉትን ተቋማትም አመስግነዋል።
ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት በጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያዊያን ሴቶች የመሰረቱት ሲሆን ከ200 በላይ አቅመ ደካሞችን በቀን ሶስት ጊዜ የሚመግብ ነው።
መቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልም ለችግር የተጋለጡና ህክምና የሚሹ ዜጎችን በመሰብሰብ ሰብዓዊ ድጋፍ የሚሰጥ ሲሆን ከ800 በላይ ዜጎችን የያዘ ማዕከል ነው።