“መልካም ተግባራትን መፈጸምና ደስታ የኢድ አልፈጥር ልዩ መገለጫዎች ናቸው” – ሼህ መሐመድ ጦይብ

ግንቦት 4 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኢድ አልፈጥር በዓል እርስ በእርስ መጠያየቅ፣ መደጋገፍና ደስታ መገለጫው እንደሆነ የአዲስ አበባ ኢማሞች ማህበር ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ጦይብ ገለጹ።
የእምነቱ ተከታዮች በበዓሉ ስነ ስርዓት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በአግባቡ መተግበር እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የአዲስ አበባ ኢማሞች ማህበር ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ ጦይብ ነገ የሚከበረውን 1 ሺህ 442ኛ የኢድ አል ፈጥር በዓል አከባበርና የረመዳን የጾም ወርን አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
ኢድ አልፈጥር የረመዳን የጾም ወር መጠናቀቁን አብሳሪና የእስልምና እምነት ተከታዮች በጉጉት የሚጠብቁት በዓል እንደሆነ ሼህ መሐመድ ይገልጻሉ።
የእምነቱ ተከታዮች በረመዳን የጾም ወር ከስጋ ፍላጎታቸው ተገተው ወደ አምላካቸው የሚቀርቡበት ምህረት እንዲሰጣቸው የሚጠይቁበት ወቅት ነው ብለዋል።
ምዕመኑ በጾሙ ወቅት በየመስጊዱ በመስገድ፣ቁርዓን በመቅራትና ሌሎች ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን በመፈጸም ፈጣሪ እንዲራራላቸው እንደሚማጸኑ ገልጸዋል።
የረመዳን የጾም ወቅት አላህ ፍጡሩን የሚመለከትበትና ምህረቱን የሚልክበት እንደሆነም ሃይማኖታዊ አስተምህሮቱ ያስረዳል ይላሉ።
የኢድ አልፈጥር በዓል አከባበር ከዋዜማው ጀምሮ እንደሆነ፤ በዋዜማው የእምነቱ ተከታዮች አላህን በማመስገን /ተክቢራ/ እና ጸሎት በማድረግ ስነ ስርዓቱ እንደሚከናወን ነው ሼህ መሐመድ ያስረዱት።
የበዓሉ ቀን ሙስሊም አማኞች የሶላት ስግደት ወደሚካሄድባቸው ስፍራዎች በመሄድም ይሰግዳሉ።
ከስግደት መልስ እርስ በእርስ በመጠያየቅና በመደጋጋፍ በዓሉን በደስታ ያክብራሉ ያሉት ሼህ መሐመድ እነዚህ መልካም እሴቶችና ተግባራት የኢድ አልፈጥር ልዩ መገለጫዎች ናቸው ብለዋል።
በተለይም በበዓሉ የተቸገሩ ወገኖችን መመጽወት /መዘየር/ የተለመደ መልካም ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ሕዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር በኢትዮጵያ በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ታሳቢ ማድረግ ይገባዋልም ብለዋል ሼህ መሀመድ።
የእምነቱ ተከታዮች ወደ ሶላት ስግደት ሲያመሩ ወረርሽኙን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን ማክበር እንደሚገባና ይህን ማድረግ ለሰው ልጅ ሕይወት መትረፍ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሆነም አሳስበዋል።
በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ዘላቂ ሠላም ለማስፈን ከንግግር ያለፈ ተግባር እንደሚያስፈልግና ለሠላም መስፈን መንግስትና ዜጎች ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ገልጸዋል።
የሃይማኖት አባቶች አማኞችን የማስተማርና የማነጽ ስራቸውን ማከናወን እንዳለባቸውና መንግስትም የሠላም ጸር የሆኑ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንዳለበት አመልክተዋል።
የአዲስ አበባ ኢማሞች ማ`በር ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ 1 ሺህ 442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል የሰላም፣የፍቅርና የደስታ እንዲሆን ተመኝተዋል።