በወሎ የሁሉም እምነት ተከታዮች በጋራ የሚያከብሯቸው የበዓላት እሴቶችን ወጣቱ ሊጠብቃቸው እንደሚገባ ተመለከተ

ደሴ፤ ግንቦት 4/2013(ኢዜአ) በወሎ አካባቢ የሁሉም እምነት ተከታዮች በጋራ ሲከብራቸው የቆዩትን የበዓላት እሴቶችን ወጣቱ ትውልድ ሊጠብቃቸው እንደሚገባ ተመለከተ።
የደቡብ ወሎ ዞን፣ ደሴ ከተማ አስተዳደርና ህዝባዊ መጅሊስ ለኢድአልፈጥር በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፈዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ህዝባዊ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሸህ እንድሪስ በሽር በመልዕክታቸው እንዳሉት፤ ህዝበ ሙስሊሙ የረመዳንን ወር በመረዳዳት፣ በመጠያየቅና ለአላህ በትክክል በመገዛት አሳልፏል።
ይህንን መልካም ተግባር በበዓሉንና በሌላውም ወር መድገም ይኖርበታል ብለዋል፡፡
የረመዳን ወር በወሎ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑም በጉጉት የሚጠብቀው ነው ያሉት ሸህ እንድሪስ የሁሉም እምነት ተከታዮች በጋራ የሚያከብሯቸው የበዓላት እሴቶችን ወጣቱ ትውልድ ጠብቆ ሊያስቀጥላቸው እንደሚገባ አመልክተዋል።
ምዕመናኑ በዓሉን ሲያከብሩ የተፈናቀሉትና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና በማገዝ ሊሆን እንደሚገባው አሳስበዋል፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በበኩላቸው፤ ረመዳን በወሎ ለየት ባለ መንገድ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ በጋራ የሚያሳልፉት ድንቅ ወር ነው ብለዋል፡፡
ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቀኑን በጾምና ዱዓ ስለሚያሳልፍ የክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ለጎረቤቶቻችው ምግብና ሾርባ በመስራት ሲያግዟቸው እንደቆዩ ያወሱት ከንቲባው ይህ ባህል ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበትም አመልክተዋል፡፡
በዓሉ የሰላም፣ አብሮነትና የመረዳዳት እንዲሆን በመመኘት ለመላው የእስምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ ፤ቅዱሱ የረመዳን ወር የመረዳዳት፣ የመተጋገዝና፣ የአንድነት ወር መሆኑን ገልጸዋል።
ህዝበ ሙስሊሙ ያለውን እያካፈለ ለሀገር አንድነትና ሰላም ፈጣሪውን እየተማጸነ ማሳለፉንም ተናግረዋል።
ምዕምናኑ በዓሉን ሲያከብሩ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በዞኑ የሚገኙትና አቅመ ደካማ ወገኖችን በመርዳትና በመመገብ እንዲሳልፉም መልዕክት አስተላልፈዋል።