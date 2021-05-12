የመሰረተ ልማት ችግሮችን በመፍታቱ ረገድ ብልሹ አሰራሮች ማነቆ ሆነው መቀጠላቸው ተገለጸ

ጋምቤላ ፤ ግንቦት 04/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ከተማ የመሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ብልሹ አሰራሮች ማነቆ ሆነው መቀጠላቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ አጁሉ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በከተማዋ መሀል የተበላሸ ሁለት ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የአስፓልት መንግድ ግንባታ አስጀምረዋል።
በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ የጋምቤላ ከተማ ከ100 ዓመት የሚበልጥ ዕድሜ ቢኖራትም በመልካም አስተዳደር ችግሮች ምክንያት የዕድሜዋን ያህል ሳታድግ ቆይታለች።
በተለይም በከተማ ከመሰረተ ልማትና ንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታዎች ጋር ተያይዞ ሲፈጸሙ የነበሩ ህገ ወጥ አሰራሮች በዕድገቷ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለዋል።
የከተማዋን የመሰረተ ልማት ችግሮች ለመፍታት ጥረት ቢደረግም ብልሹ አሰራሮች ሊጠፉ ባለመቻላቸው አሁንም ላይ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች መጓተት ብቻ ሳይሆን የጥራት መጓደል እየታየባቸው መሆኑን ጠቁመዋል።
በዚህም ምክንያት በከተማ የሚታየው የመሀል ከተማ፣ የውስጥ ለውስጥ መንገድና ሌሎች ችግሮች መኖራቸውን ተናግረዋል።
በከተማዋ የሚታዩ የመሰረተ ልማት ችግሮችን በማቃለል እድገቷን ለማፋጠንና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ጥረት እንደሚያስፈልግ ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል።
ትናንት ግንባታው የተጀመረው መንገድ ካሁን በፊቱ ከነበረው ብልሹ አሰራሮች በጸዳ መልኩ ጥራቱ በተጠበቀና በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ተጠናቆ ለአገልገሎት እንደሚበቃ ጠቁመው ለስኬቱ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ትብብርና ድጋፍ እንዲጠናከር ጠይቀዋል።
የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጅነር ቾል ሬት በበኩላቸው፤ በጋምቤላ ከተማ ከ61 ነጥብ 6 ሚሊዮን በላይ በሆነ ወጪ የሚገነባው የአንድ ነጥብ ዘጠኝ ኪሎ ሜትር የመንገድ ፕሮጀክት ከአራት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ለማጠናቀቅ ውል መገባቱን አስታውቀዋል።
የመንገድ ፕሮጀክቱ ተቋራጭ ተወካይ አቶ ተሾመ ደባሱ የመንገዱን ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ሰርቶ ለማጠናቀቅ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።