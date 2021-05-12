በኢትዮጵያ 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሰዎች የኮቪድ-19 ክትባት ወስደዋል – ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 04 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ እስካሁን 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሰዎች የኮቪድ-19 ክትባት መውሰዳቸውን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ባለፈው አንድ ወር የኮቪድ-19 ምላሽን ማጠናከር በመቻሉ በቀደሙት ጥቂት ሳምንታት ወረርሽኙ የመቀነስ አዝማሚያ እያሳየ መሆኑም ተገልጿል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮቪድ-19 ክትባት በሁሉም ክልሎች እየተሰጠ ሲሆን እስካሁንም 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሰዎች ተከትበዋል።
አብዛኛው ማኅበረሰብ ክትባቱን አምኖ እየተቀበለ ነው ያሉት ዶክተር ሊያ በአንዳንዶች ዘንድ አሁንም ስጋት መኖሩን ገልፀዋል።
ዶክተር ሊያ ባለፉት ጥቂት ወራት የኮቪድ ወረርሽኝና የፅኑ ታካሚዎች ቁጥር የመጨመር አዝማሚያ ሲያሳይ መቆየቱን ገልፀዋል።
ይሁንና ባለፈው አንድ ወርና ከዛ በላይ ለበሽታው የሚሰጠውን ምላሽ በማጠናከር በተሰሩ ስራዎች ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ወረርሽኙ የመጨመር አዝማሚያ እንዳላሳየ ነው የተናገሩት።
የማኅበረሰቡ የማስክ አጠቃቀምና መሰባሰብን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ አበረታች ተግባራት መኖራቸውን ጠቅሰው አሁንም በበሽታው የሚያዘው ሰው ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ጥንቃቄው እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ከተከሰተ እስከ ትናንት ግንቦት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ 263 ሺህ 672 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል፤ 212 ሺህ 567 ከበሽታው ማገገም ችለዋል። 3 ሺህ 911 ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል።