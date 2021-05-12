ዛሬ ላይ ጠንክረው የሚሰሩ ታዳጊዎች የሀገሪቱ የነገ ተስፋ ናቸው … አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ፤ ግንቦት 04/2013 (ኢዜአ) ዛሬ ላይ ጠንክረው የሚሰሩ ታዳጊዎች የሀገሪቱ የነገ ተስፋ ናቸው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ስመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
በኦሮሚያ ክልል በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ዛሬ በአዳማ ገልመ አባ ገዳ አዳራሽ በተዘጋጀ ስነ ስርአት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
በሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንደገለጹት “ዛሬ ላይ ጠንከረው የሚሰሩ ታዳጊዎች የሀገሪቱ የነገ ተስፋ” ናቸው።
ሀገሪቱ ለዘመናት አንገቷን ካስደፋት ድህነትና ኋላቀርነት መላቀቅ የምትችለው ብቁ ሳይንትስቶችን ማፍራት ሲቻል መሆኑንም ተናግረዋል ።
የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ እንደ ሀገር እየተሰራ ካለው ስራ በተጨማሪ በክልሉ መንግስት በኩል በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አመልክተዋል።
“በ12 ክፍል ብሄራዊ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች የክልሉ መንግስት የማበረታቻ ሽልማት ሰጥቷል” ያሉት ፕሬዝዳንቱ በተጨማሪም 100 ተማሪዎች የእስኮላርሽፕ የትምህርት እድል እንዲያገኙ መደረጉን ተናግረዋል ።
በክልሉ ባሉ አዳሪ ትምህርት ቤቶች በፈረንሳይኛ፣ አረብኛ፣ ቻይንኛና በእንግልዚኛ ቋንቋዎች ከመጭው ዓመት ጀምሮ ትምህርት እንደሚሰጥም አመላክተዋል።
በቋንቋዎቹ ትምህርት ለመጀመር በመንግስት በኩል ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ቤተ መጻህፍት የማደራጀትና ቴክኖሎጂን የማበልጸግ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ አስታውቀዋል።
የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ በበኩላቸው በክልሉ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ 47 የአዳሪና ልዩ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ 147 የ2ኛና የ1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመገንባት ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡ ባደረገው ድጋፍ ከ34 ሺህ በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች መገንባታቸውንም
አመልክተዋል።
የክልሉ መንግስት ተማሪዎችን በኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከቻይና፣ ከእንግሊዝ፣ ከአረብና ሌሎች ሀገራት ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ በ2011 ዓ.ም የ12 ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ውስጥ 16ቱ ብቻ ከ600 በላይ ውጤት ማምጣታቸውን አስታውሰዋል።
ዘንድሮ በተሰጠው የ2012 የትምህርት ዘመን ፈተና 152 ተማሪዎች ከ600 ነጥብ በላይ ማምጣታቸውን ጠቁመው የመጣው ውጤት የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ የተደረገውን ጥረት ማሳያ መሆኑን አመልክተዋል።
ከክልሉ በዘንድሮው ዓመት ከ75 ሺህ በላይ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባታቸውን ሀላፊው አስታውቀዋል።
በክልሉ በዘንድሮ የ12 ክፍል ብሄራዊ ፈተና ከ600 ነጥብ በላይ ያመጡ 152 ተማሪዎች እያንዳንዳቸው 20 ሺህ ብርና ተጨማሪ ሽልማት ከክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተበርክቶላቸዋል ።
በክልሉ ካሉ ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ተማሪ ናኦል በለጠ በሰጠው አስተያየት “ሽልማቱ በቀጣይ የትምህርት ቆይታዬ ከዚህ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ የሞራል ስንቅ ይሆነኛል ” ብሏል።
ተማሪ ናኦል ከኦሮሚያ አንደኛ ከኢትዮጵያ ደግሞ ሁለተኛ የሆነውን 665 ነጥብ በማምጣት የገንዘብ፣ የሜዳልያና የታብሌት ኮምፒውተር ሽልማት ተበርክቶለታል ።