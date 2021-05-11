የክርስትና እምነት ተከታዮች በሐረሪ ክልል የኢድ አልፈጥር በዓል የሚከበርበትን ስፍራ የማጽዳት ስራ በዘመቻ አከናወኑ

ሐረር ፤ ግንቦት 3/ 2013(ኢዜአ) በሐረሪ ክልል የሚኖሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች የኢድ አልፈጥር በዓልን ለማክበር የሶላት ስነ- ስርዓት የሚካሄድበትን ስፍራ የማጽዳት ስራ ዛሬ በዘመቻ አከናወኑ።
በጽዳት ዘመቻው ስራ ወቅት ሲከናወን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አርዲን በድሪ እና ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ እንዲሁም ሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ እንኳን ለኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል።
በዓሉ የሚከበርበትን ስፍራ በክልሉ የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች፣የሰላም አንባሳደሮች፣ወጣቶችና ሌሎች ነዋሪዎች ላደረጉት የአንድነት ተሳትፎ ምስጋና አቅርበዋል።
ይህም ተግባር የሚያሳየው ነዋሪው በቋንቋ፣በብሔር እና ሃይማኖት ልዩነት ቢኖርም የአንዱን ብሔርና ሃይማኖት ሌላው የሚያከብርና ማንም ደግሞ ሊለያይ እንደማይችል፤ በዓላትን በጋራ የምናከብር እና የአንድነት ምልክት የሚያሳይ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተደድሩ ገልጸዋል።
ሐረር የመቻቻልና የመከባበር ከተማ መሆኗን አለም የመሰከረላት መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንንም እሴት ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባናል ብለዋል።
በተለይ በዓሉን በሰላም እና በወንድማመችነት ለማክበር ይህ ተግባር ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉን አመልክተው የአደናቃፊ ሃይሎችን ተግባር ህብረተሰቡ ሊያወግዝና ተግባሩን ሊከላከሉ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ እና የሐረሪ ክልል ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለበዓሉ እንኳን አደረሳችሁ፤ ይህ አንድነት በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በተለይ የክልሉ ነዋሪ በሁሉም መስኩ አንድ መሆናቸውንና ይህንንም ማንም ሊነጥቅ እንደማይችል ጠቁመው
ወጣቱም በተለይ በዚህ ላይ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ በዓሉን በሰላም እንዲያፍ የበኩሉን እንዲወጣም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ተቻችለንና ተከባብረን በምንኖርባት ሀገር ላይ ልዩነትን በመፍጠር የራሳቸውን ዓላማ ለማከናወን የሚፈልጉ ሃይሎች መቼም ቢሆን እንደማይሳካላቸው ያሳየንበት ተግባር ነው ያሉት ደግሞ መጋቢ አምሳሉ ደስታ ናቸው።
መላው የእስልምና እምነት ተከታዮችም መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲሆንላቸው ተመኝተው ይህን ትልቅ ማስተማሪያና ሞዴል የሆነ የመቻቻልና የአንድነት ተግባር በቀጣይም ተጠናክሮ እንደቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሐረር ከተማ የአራተኛ መሲኪድ ኢማም ሼህ ታጁ አህመድ በበኩላቸው፤የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮች ተቻችለውና ተከባብረው በፍቅርና በአንድነት የሚኖሩ ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸዋል።
የክርስትና እምነት ተከታዮች የኢድ አልፈጥር በዓል የሚከበርበትን ስፍራን አጽድተው በማመቻቸት ላሳዩት የአንድነትና አብሮነት ተምሳሌታዊ ተግባርን በማድነቅ ምስጋና አቅርበዋል።