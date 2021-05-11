በድሬዳዋና ምእራብ ወለጋ ዞን የኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር ዝግጅት ተደርጓል–ፖሊስ

በድሬዳዋ /ጊምቢ ግንቦት 1/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ ከተማና በምእራብ ወለጋ ዞን የኢድ አል ፈጥር በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር እንዲከበር ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ።
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና የለውጥ ስራዎች ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ ለኢዜአ እንደገለጹት 1ሺህ 442ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር እንዲከበር ከተለያዩ የፀጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር ቅንጅት በመፍጠር አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቋል፡፡
ሙስሊሙ ህብረተሰብ ትላንት በለገሀሬ ታላቅ የአደባባይ የአፍጥር ዝግጅት ባከናወነበት ወቅት ታላቁ በዓል ያለምንም ፀጥታ ችግር እንዲከበር ግንባር ቀደም ሚናውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጡን ተናግረዋል።
“በድሬዳዋ የሚኖሩ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የተለያዩ የሀይማኖት ተከታዮች ለሰላም ትልቅ ዋጋ በመስጠት በፍቅርና በመተባበር በጋራ ዘመን የተሻገሩ ናቸው” ብለዋል።
የህዝቦች በጋራ አብሮ የመኖር ልምድ የፀና ሰላምና መተሳሰብ እንዲሰፍን ማስቻሉን ተናግረዋል።
የከተማው ፖሊስ ከአስተዳደሩ ፍትህና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ፣ ከፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሠራዊት እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር ሥራ መጀመሩን አስታውቀዋል ።
በዓሉ በሚከበርበነት የኢድ መስገጃ ስፍራ ሲመጣ የኮሮና መከላከያ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ አስገዳጅ መሆኑን ኮማንደር ገመቹ አስገንዝበዋል።
በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የምስራቅ ዕዝ 1ኛ ሻለቃ ምክትል አዛዥ ሎጀስቲክ ሻለቃ ዘላለም በቀለ በበኩላቸው የድሬዳዋና የምስራቅ ተጎራባች ክልሎች ሰለምና ፀጥታ በአስተማማኝ መንገድ የመጠበቅ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል፡፡
“የምስራቁን ክፍል ሰላምና ፀጥታ በመጠበቅ በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ዕድገት እንዲመዘገብ
የተጣለብንን ኃላፊነት በቁርጠኝነት እየተወጣን ነው” ያሉት ደግሞ የፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ሻለቃ መሪ ኢንስፔክተር አሊ መሐመድ ናቸው።
ለመላው የእስልም ሀይማኖት ተከታዮች በዓሉ የሰላምና የፍቅር እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ የኢድ አል ፈጥር በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በድምቀት እንዲከበር በቂ ዝግጅት ማድረጉን የምራብ ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል።
በመምሪያው የሰላም ማስከበር መሰረታዊ የስራ ሂደት መሪ ሳጂን ብርሃኑ ምትኩ ለኢዜአ እንደገለጹት የኢድ አል ፈጥር በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ዞኑ በየደረጃ ላሉ የጸጥታ አካላት በዓሉን በተመለከተ የጸጥታ ማጠናከሪያ አቅጣጫ ተሰጥቷል፡፡
ከህብረተሰቡና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በዓሉ በሰላም እንዲከበር የሚያስችሉ ስራዎች ከወዲሁ መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
“ለመላው የእስልምና ሀይማኖት ተከታዩች እንኳን ለኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ” ሲሉ የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ።