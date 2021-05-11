በሲዳማ ክልል ከ60 ሺህ በላይ የማህበረሰብ ክፍሎች የትምህርት ብርሃን ምዘና ተሰጣቸው

ሐዋሳ ግንቦት 3/2013 (ኢዜአ) መጻፍና ማንበብ እየቻሉ የትምህርት ማስረጃ ለሌላቸው ከ60 ሺህ በላይ የማህበረሰብ ክፍሎች በዛሬው ዕለት ሀገራዊ የትምህርት ብርሃን ምዘና መሰጠቱን በሲዳማ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ምዘናው የትምህርት ማስረጃ በማግኘት ደረጃቸውን ለማወቅና ያመለጣቸውን ትምህርት ለመቀጠል ያነሳሳቸው መሆኑን ምዘናውን የወሰዱ የማህበረሰብ ክፍሎች ተናግረዋል።
የሲዳማ ክልል ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ በየነ በራሳ ለኢዜአ እንደገለጹት በአማራጭ የትምህርት መርሀ ግብር ጎልማሶችን በማስተማር መሃይምነትን ለመቀነስ በክልሉ የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል።
በመርሀ ግብሩ ማንበብና መጻፍ የቻሉ በርካታ የህብረተሰብ ክፈሎች መፍጠር መቻሉን ጠቁመው የተደራጀ መረጃ ባለመኖሩና እውቅና ባለመሰጠቱ ውጤታማነቱ ጎልቶ ሊወጣ አለመቻሉት ጠቁመዋል።
ዜጎች ደረጃቸውን አውቀው ፍላጎታቸውን ለማሟላትና በፈለጉት ጊዜ ትምህርታቸውን ለመቀጠል እንዲችሉ የትምህርት ብርሃን ምዘና መርሃ ግብር መጀመሩን ገልጸዋል።
ተመዛኞቹ የመጀመሪያ ደረጃ የማንበብ:መጻፍና ማስላት ክህሎት ያላቸው በመሆናቸው በምዘናው በቂ ውጤት የሚያመጡ ከ3ኛ ወደ 4ኛ ክፍል የተዛወሩበት የምስክር ወረቀት እንደሚሰጣቸው ተናግረዋል።
ላለፉት 20 ቀናት በተካሄደ ምዝገባ ዝግጁ የሆኑ ከ60 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች በ871 ማዕከላት በሲዳሞኛና በአማርኛ የተዘጋጀላቸውን ምዘና በዛሬው ዕለት መውሰዳቸውን አቶ በየነ አስታውቀዋል።
ምዘናውን የወሰዱ የማህበረሰብ ክፍሎች በበኩላቸው ምዘናው የትምህርት ማስረጃ በማግኘት ደረጃቸውን ለማወቅና ያመለጣቸውን ትምህርት ለመቀጠል ያነሳሳቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በሸበዲኖ ወረዳ ዲላ አፍራራ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዘናውን ከወሰዱ መካከል ወይዘሮ ወጣት ማቴዎስ የመማር ፍላጎት ቢኖራቸውም የሚደግፋቸው በማጣታቸውና ትዳር ውስጥ በመግባታቸው ሳይማሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል ።
ላለፉት ሁለት ዓመታት የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት በመከታተል ማንበብና መጻፍ መቻላቸውን ገልጸው አሁን ላይ የመጣውን ዕድል ተጠቅመው ትምህርታቸውን እንደሚቀጥሉ አመላክተዋል።
ምዘናው የዕውቀት ደረጃቸውን ለማወቅ እንደሚረዳቸውና ከምዘናው በኋላ የተሻለ ውጤት አምጥተው ትምህርታቸውን ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹት ደግሞ በሃዌላ ወረዳ ሙራንቾ ቄጠላ 1ኛ ደረጃ የትምህርት ቤት ምዘና የተሰጣቸው አቶ ሰለሞን ኤይሶ ናቸው።
በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት የክህሎት ማበልጸጊያ ዳይሬክተር ጄኔራል ዶክተር ታምራት ይገዙ መርሃ ግብሩ የማንበብና የመጻፍ ክህሎት ያላቸው ማስረጃ ማግኘት እንዲችሉ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል።
መርሀ ግብሩ 51 በመቶ የሆነውን የሀገሪቱን የመማር ምጣኔ በማሳደግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ገጽታውን ለማሻሻል ፋይዳው የላቀ እንደሆን አመልክተዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተመዝነው የሚያልፉ የህብረተሰብ ክፍሎች በቀጣይ የክህሎት ስልጠና መውሰድ እንዲችሉ ለማስቻል ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል።
በሀገሪቱ እየተካሄደ ባለው የመጀመሪያ ዙር የትምህርት ብርሃን ምዘና መርሃ ግብር እስካሁን አዲስ አበባን ጨምሮ በአምስት ክልሎች ከ450 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ መሆናቸው ታውቋል።