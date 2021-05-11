የዘመኑ የአርበኝነት መለኪያ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው -ወጣቶች

ግንቦት 3/2013 (ኢዜአ) የዘመኑ የአርበኝነት መለኪያ ጦርነት ሳይሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና በማረጋገጥ የሰላም፣የአንድነትና የመቻቻል እሴቶችን ማስጠበቅ ነው ሲሉ ወጣቶች ተናገሩ።
ወጣቶቹ ኢትዮጵያ ቀደምትነቷን የሚመጥን እድገት እንዲኖራትና የሰላም ተምሳሌት እንድትሆን እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ የወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ”ምስጋና ለአገር ባለውለታዎች” በሚል መሪ ሃሳብ ቀደምት አርበኞችን የማመስገንና ልምድ የማካፈል መርሃ-ግብር አካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ከሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ጥሪ የተደረገላቸው 80 አርበኞች ተገኝተዋል፡፡
የአዲስ አበባ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት ጀግኖች አርበኞች ብሔር ፣ ጎሳና ማንነት ሳይገድባቸው ለኢትዮጵያ ክብር ሲሉ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል።
በዚህም ለትውልዱ አርአያና ተምሳሌት በመሆናቸው ሊመሰገኑና ሊከበሩ ይገባል ነው ያሉት።
የአርበኞቹን ተጋድሎና ድል ወጣቱ ሊዘክረውና ሊያስበው ይገባል ያሉት ምክትል ከንቲባው ከዚህ ባለፈ ወጣቱ ዘመኑ የሚፈቅደውን አርበኝነት በተግባር ማሳየት ይጠበቅበታል ብዋል።
በአገሪቱ የመጣው አንጸባራቂ ለውጥ አልዋጥ ያላቸው የውጭና የውስጥ ተጻራሪ ኃይሎች በብሔር፣ በሃይማኖትና በማንነት ላይ ያተኮረ አጀንዳ በመፍጠር አገርን ለማፍረስ እየታተሩ እንዳሉ ጠቁመዋል።
የእነዚህን አካላት ሴራ ለማፍረስ በተለይም ወጣቱ ከስሜታዊነት በመውጣትና ምክንያታዊ በመሆን አገራዊ አንድነትን በማጠናከር የአባቶቹን አደራ ጠብቆ ማቆየት እንዳለበት አሳስበዋል።
የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔሮች መኖሪያ ከመሆኗ ባሻገር ሁሉንም ማኖር የሚያስችል የተፈጥሮ ሃብት ባለቤት ነች።
ይህንን ሃብት በፍትሃዊነት በመጠቀም የአገርን እድገትና የሰለጠነ የኑሮ ሁኔታ ለማረጋገጥ ወጣቱ በርትቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
ይህንን ለማድረግ ወጣቱ ከአባቶች የወረሰውን፣ የመተባበርና የመደጋገፍ ባህል በማጉላት ኢትዮጵያን ካደጉት አገራት ተርታ ማሰለፍ ይጠበቅበታል ብለዋል።
ወጣቶቹ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት አርበኝነት መለኪያው ጦርነት ሳይሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥና የነበረውን የሰላም፣ የአንድነትና የመቻቻል እሴቶችን ማስጠበቅ ነው ይላሉ።
ወጣት ኤልያስ ብርሃኑ እንደገለጸው ወጣቱ አባቶች በደምና በአጥንታቸው መስዋእትነት ያቆዩለትን አገር በተሻለ መልኩ ጠብቆ ለትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅበታል።
ይህ የሚሆነው ግን አገራዊ አንድነትን፣ ብሔራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ሲቻል እንደሆነ በመግለጽ።
ለዚህም ደካማ ጎንን ምክንያት በማድረግ ዓላማ ማስፈጸሚያ ከሚያደርጉ የአገር ጠላቶች ጋር ባለመተባበር የድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ነው የተናገረው።
ወጣት ዮሐንስ ደቻሳ በበኩሉ አባት አርበኞች ለአገር ዘብ መቆምን፣ ወኔንና ቁርጠኝነትን አስተምረው የታፈረችና የተከበረች አገርን አስረክበውናል ሲል ተናግሯል ።
እንደ ጥንቱ ሁሉ አሁንም ከውስጥም ከውጭም አገርን የማተራመስ ዓላማ ያነገቡ ሃይሎች እያንዣበቡ መሆኑን በመጠቆም።
ወጣቱ ይህንን በመረዳት አርበኝነቱን በጦርነት ሳይሆን በዘመነ መንገድ አንድነትን፣ አገር ወዳድነትንና መተባበርን በማጉላት ኃላፊነቱን መወጣት ይጠበቅበታል ነው ያለው።
የአዲስ አበባ የወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብረሃም ታደሰ በበኩላቸው የዘንድሮው የፋሲካ ፣ የኢድና የአርበኞች መታሰቢያ በዓል በተከታታይ መሆኑን ተከትሎ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ስራዎች በስፋት ተከናውነዋል።
መኖሪያ ቤት ያልነበራቸው አርበኞች የቀበሌ ቤቶች እንዲያገኙ በማድረግ አድሶ የማስረከብ ስራ መከናወኑንም አክለዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ለአርበኞቹ ያመቻቸው የነጻ ህክምናና የመድሃኒት አቅርቦትን ተደራሽ ለማድረግ የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የበኩላቸውን እየተወጡ ይገኛሉ ነው ያሉት።
ወጣቱ በበጎና መልካም ተግባራት ላይ ተሳታፊ በመሆን የአገሪቱን እድገት ማረጋገጥና ሰላማዊ የኑሮ ሁኔታን በመፍጠር ረገድ አስተዋጽኦውን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።
በመድረኩ ደራሲ ዘነበ ወላ በአገር ወዳድነትና በወጣቶች ምክንያታዊነት ዙሪያ የሚያጠነጥን አነቃቂ ንግግር አድርገዋል።
ለአርበኞቹ የአርበኞችን ባለውለታነትና ምስጋና ለመግለጽ የተዘጋጀ የጋቢ፣ የጋሻና የጦር ስጦታ ተበርክቶላቸዋል።