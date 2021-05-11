ለሳይንስና ቴክኖሎጅ ምርምር ትኩረት ሰጥቻለሁ-ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ

ደብረ ማርቆስ ግንቦት 3/2013 (ኢዜአ)-የደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የምርምር ዘርፍ ላይ በማተኮር የአርሶ አደሩን የአሰራር ዘይቤ ለመለወጥ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
ዩኒቨርስቲው “የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ እድገት ለዘላቂ ልማት” በሚል መሪ ሀሳብ ያዘጋጀው 2ኛው ዙር ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት ከትላንት ጀምሮ እየተካሄደ ነው።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ በወቅቱ እንደተናገሩት ባለንበት ዘመን የዓለም ሀገራት የእድገት ውድድር በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ ነው።
ሀገራቱ በሚያካሂዱት ስልጠና ወጣቱን ትውልድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እውቀትና ክህሎት በማነጽ የእድገታቸውን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ትኩረት አድርገው እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በኢትዮጵያም ለመካከለኛና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትኩረት በመሰጠቱ በርካታ ተመራማሪዎች ቴክኖሎጂ በመኮረጅ፣ በማላመድና አባዝተው በማሰራጨት ላይ እንደሚገኙ አመልክተዋል።
ዩኒቨርሲቲውም አሁን ላይ የዘላቂ የልማት ግቡን ለማሳካት ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ትኩረት በመስጠት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በዘርፉ እየተከናወኑ ካሉ ስራዎች መካከል የበቆሎ መዝሪያ፣ መውቂያና መፈልፈያ ማሽን በምርምር በማውጣት የዞኑ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ መምሪያ አባዝቶ እንዲያሰራጭ ማስረከቡን ለአብነት ጠቅሰዋል።
እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ የተዘጋጀው አውደ ጥናት ዋና ዓላማ ምሁራን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚያቀርቧቸውን የምርምር ስራዎች በመገምገም፣ በማዳበርና ወደ ውጤት በማሸጋገር ዩኒቨርስቲውን የዘርፉ የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተያዘውን ግብ ማሳካት ነው።
የአዲስ አበባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደረጀ እንግዳ በበኩላቸው የጥናትና
ምርምር አውደ ጥናቶች በሀገሪቱ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እምርታ ለማምጣት ዓላማ አድርገው የሚዘጋጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በአውደ ጥናቶች በሚቀርቡ የጥናትና ምርምር ስራዎች ላይ ከሚካሄድ ውይይትና ክርክር ወጣት ተመራማሪዎች ተሞክሮና ልምድ በመቅሰም በቀጣይ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያነሳሳ መሆኑን አመልክተዋል።
ለውጤት የበቁ የምርምር ስራዎችን ለሚመለከታቸው ተቋማትና ኢንዱስትሪዎች በማስተዋወቅ በስፋት ተመርተው ለሀገር እድገት የሚውሉበትን ሁኔታ ማመቻቸትም የዘርፉ አውደ ጥናቶች ሌላው ዓላማ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የደብረታቦር ዩኒቨርስቲ መምህርና ተመራማሪ አቶ ተካ ግርማይ በአውደ ጥናቱ ላይ ከከተሞች እየመነጨ ወደ አባይ ወንዝና ጣና ሀይቅ የሚገባን የፍሳሽ ቆሻሻ መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ የምርምር ስራ አቅርበዋል።
ምሁሩ ባቀረቡት ጽሁፍ በካይ ፍሳሾች ያላቸው ተጽዕኖ፣ መከላከያ መንገዶችና ወደ ውሀ አካሎቹ የገባን ቆሻሻ ማጣራት የሚቻልበትን መንገድ አመላክተዋል ።
ምሁሩ ያካሄዱት ምርምር በአባይ ተፋሰስ እያደገ የመጣውን የከተሞች መስፋፋትና የአዳዲስ ከተሞች ምስረታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከወዲሁ በሳይንሳዊ ዘዴ ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን አስታውቀዋል ።
በአውደ ጥናቱ ላይ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች የሚመለከታቸው ምሁራን እየተሳተፉ መሆኑን በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኮሌጅ ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ተስፋሁን ለኢዜአ ተናግረዋል ።
በአውደ ጥናቱ ከ18 በላይ ጥናቶች ቀርበው ውይይት እየተደረገባቸው መሆኑ ታውቋል ።