ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ሲተገብር የነበረውን መልካም ተግባርና የመረዳዳት ልምድ መቀጠል አለበት- የእምነቱ ተከታዮች

አዲስ አበባ ግንቦት 3/2013 /ኢዜአ/ በረመዳን ሲደረግ የነበረውን መልካም ተግባርና የመረዳዳት ልምድ ህዝበ ሙስሊሙ የሁልጊዜ ተግባሩ ሊያደርገው እንደሚገባ ኢዜአ ያነጋገራቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች ገለጹ።
የኢድ አል ፈጥር በዓል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከሚከበሩ ታላላቅ በዓላት አንዱ መሆኑ ይታወቃል።
በዓሉ ሲከበር ቤተሰብ፣ ወዳጅ ዘመድ በመጠያየቅ ያለው ለሌለው አጋርቶና አካፍሎ በአብሮነትና በመተዛዘን ያሳልፋል።
1 ሺህ 442ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ይከበራል።
የበዓሉን አከባበርና አጠቃላይ በረመዳን የነበረውን መልካም ተግባር፣ እዝነትና መረዳዳት በማስመልከት ኢዜአ የእምነቱን ተከታዮች አነጋግሯል።
አቶ ኤሊያስ ኩመል የረመዳን ወር የመረዳዳትና የመተጋገዝ ወር ሆኖ መቆየቱን ገልጸው፤ በረመዳን ወር የነበረው የእርስ በእርስ መረዳዳትና እዝነት መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል።
በዓሉ በሚከበርበት ወቅት ከወዳጅ ዘመድ እንዲሁም ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በጋራ በመጠያየቅና በመረዳዳት መሆን እንዳለበት የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ፋጡማ የሱፍ ናቸው።
አሁን ላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ያለውን ያለመግባባት እንዲሁም መገፋፋት በማስቀረት ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን መመለስ አለብን ሲሉም ተናግረዋል።
አቶ ሙህዲን መሃሙድ በበኩላቸው ህዝበ ሙስሊሙ በታላቁ የረመዳን ወር ሲተገብረው የነበረውን መልካምነትና መረዳዳትን የሁልጊዜ ተግባሩ ማድረግ አለበት ብለዋል።
ወይዘሮ ሃናን አህመድ መረዳዳቱና መተሳሰቡ ሃይማኖትና ዘር ሳይለይ በአብሮነት፣ በመተጋገዝ፣ በፍቅርና በመቻቻል መቀጠል አለበት ነው ያሉት።
1 ሺህ 442 ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ምሽቱን ጨረቃ ከታየች ነገ ካልሆነም ከነገ በስቲያ ይከበራል።