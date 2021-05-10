የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱ ህገወጥነትን ለማስቀረትና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ጠቀሜታው የጎላ ነው-ምክትል ከንቲባ አዳነች

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 02/2013 (ኢዜአ ) ለአርሶ አደሩ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱ ህገወጥነትን ከማስቀረት ባለፈ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
በቦሌ ክፍለ ከተማ በክፍለ ከተማው ለሚገኙ 828 የከተማ አርሶ አደሮች ዛሬ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰጥቷል።
በካርታ ርክክብ ሥነስርዓቱ ላይ የተገኙት ምክትል ከንቲባዋ አርሶ አደሩ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ማግኘቱ ልማትን ለማፋጠን እንደሚያስችል ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚስተዋለውን ህገወጥነት ለመከላከልና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ያለው ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን ነው ያስረዱት።
የይዞታ ካርታ የተረከቡ አርሶ አደሮች መሬታቸውን በግልና በማህበር ከሌሎች ጋር ተቀናጅተው በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከንቲባዋ ጥሪ አቅርበዋል።
ለአርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የመስጠት ሥራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የተናገሩት ምክትል ከንቲባዋ፣ አርሶ አደሩ በይዞታ ማረጋገጫው ራሱን ሊለውጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር ዓባይ በበኩላቸው “አርሶ አደሩ የመሬት ይዞታው መረጋገጥ በእኔነት ስሜት ልማቱን እንዲያሳድግ ያደርጋል” ብለዋል።
መሬቱን ለከተማው ግብዓት በማቅረብ ለጋራ ተጠቃሚነት ያለው ፋይዳ ከፍ ያለ እንደሚሆንም ጠቁመዋል፡፡
መንግስት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ያገናዘበ ዕቅድ አውጥቶ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑንና፣ የአርሶ አደር የመሬት ባለይዞታነት ማረጋገጫ መሰጠቱ የዕቅዱ አካል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አርሶ አደሩ የአካባቢውን ሰላም በንቃት በመጠበቅና መጪው ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲከናወን የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም አቶ ጃንጥራር ጠይቀዋል፡፡
የቦሌ ክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዑመር ደሴ በበኩላቸው በዛሬው ዕለት በክፍለ ከተማው ለ828 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱን አመልክተዋል፡፡
በቀጣይም የዛሬዎቹን ጨምሮ ለአራት ሺህ 600 አርሶ አደሮች የይዞታ ካርታ ለመስጠት የልኬት ሥራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል፡፡
የይዞታ ካርታ ካገኙ አርሶ አደሮች መካከል አርሶ አደር መረጋ በዳሶ እና አርሶ አደር በቀለ ተካ ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበር አስታውሰው፣ ዛሬ መብታቸው ተከብሮ ካርታ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል፡፡
መሬቱን የበለጠ በማልማት ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ መዘጋጀታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡