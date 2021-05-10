ህወሃትና ሸኔ በአሸባሪነት መበየናቸው ዜጎችን ከጥቃት ለመጠበቅና የሽብር ወንጀልን ለመከላከል ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል- ጠ/ ዐቃቤ ህግ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 02/2013 (ኢዜአ ) ህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ (ህወሃት) እና “ሸኔ” በአሸባሪነት መበየናቸው ሰላማዊ ዜጎችን ከጥቃት ከመጠበቅ ባሻገር ለህግ አስከባሪ አካላት ወንጀሉን ለመከላከል ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥላቸው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ።
የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) እና ሸኔ በአሸባሪነት መሰየማቸውን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
ዐቃቤ ህግ በመግለጫው ባለፉት ሶስት ዓመታት በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃቶች ሲፈጸሙ መቆየታቸውን አስታውሷል።
ከጥቃቶቹ ጀርባ በዕቅድ፣ በገንዘብ፣ በሀሳብ እና በሰው ሀይል ስልጠና በመደገፍ፣ የሚድያ ሽፋን እና እገዛ በመስጠት ረገድ ህወሓት የመሪነት ሚናውን ሲጫወት መቆየቱም ተመላክቷል።
ህወሓት በ2011 የ“ትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ” በማለት ሕገወጥ የታጠቀ ሃይል እንዲደራጅ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ወስኖ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑም ነው የተገለጸው፡፡
ወታደራዊ ኮማንዱ አሰልጥኖ ባዘጋጃቸው ሚኒሻዎችና ታጣቂዎች አማካኝነት የአገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በሚፈለገው ልክ መንቀሳቀስ እንዳይችል በየቦታው ኬላዎችን በማቋቋም የተለያዩ በደሎችን ሲፈጽም መቆየቱንም መግለጫው አትቷል።
በትግራይ ክልል ዉስጥ የሚሰራቸዉ ስራዎች ብቻ የፌዴራሉን መንግስት ለማዳከም በቂ እንዳልሆነ በመገንዘብና የተለያዩ ቡድኖችን በመመልመል በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ሰለማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት ማድረሱም ተብራርቷል።
በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰዉን “ሸኔ” ተብሎ የሚጠራው ቡድንን በገንዘብ እና በመሳርያ በመርዳት የቡድኑ ታጣቂዎች በክልሉ ዉስጥ የሰዉ ህይወት እንዲያጠፉ፣ ንብረት ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ እና ዜጎች እንዲፈናቀሉ ማድረጉንም እንዲሁ፡፡
“ሸኔ” በ2013 ዓ.ም ብቻ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ 463 ሰዎች ላይ አደጋ ማድረሱንም መግለጫው ለአብነት አነስቷል።
በድኑ 112 የፖሊስ አባላት፣ 57 ሚሊሻ አባላት እና 18 በተለያየ ደረጃ ላይ ያሉ አመራሮች ህይወት መቅጠፉም ተገልጿል።
76 ፖሊሶች 36 ሚሊሻ እና 2 አመራሮች ላይ አካል ጉዳት ማድረሱንና 160 መኖርያ ቤቶች 44 ተሽከርካሪዎች እና 84 የመንግስት መስርያ ቤቶችን ማቃጠሉም ተመላክቷል።
በመሆኑም “ህወሃት” እና “ሸኔ” በአሸባሪነት መበየናቸው ሰላማዊ ዜጎችን ከጥቃት ከመጠበቅ ባሻገር ለህግ አስከባሪ አካላት ወንጀሉን ለመከላከል ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥላቸው መግለጫው አትቷል።
የመግለጫው ሙሉ ሀሳብ እንደሚከተለው ቀርቧል።
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) እና ሸኔ በአሸባሪነት መሰየማቸውን አስመልክቶ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ
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ባለፉት 3 አመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ሲፈጸሙ የቆዩ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን በዚህም ምክንያት የበርካታ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ አካላቸው ጎድሏል እንዲሁም ቤት ንብረታቸው ወድሟል፣ ብዙዎችም ከቀዬአቸውም ተፈናቅለዋል። እነኚህ ጥቃቶች ህብረተሰቡ ከስጋት እና ፍርሀት ተላቆ በነጻነት እንዳይኖር እንዲሁም ዜጎች እርስ በእርስ እንዳይተማመኑ በማድረግ የሀገረ-መንግስቱን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ታቅደው ሲፈፀሙ የነበሩ መሆኑን ከተለያዩ ማስረጃዎች ለመረዳት ተችሏል።
እነኚህ ጥቃቶች ከጀርባቸው የፖለቲካ አስተሳሰብን መነሻ በማድረግ እና የፖለቲካ አላማን ወይም ግብን ለማሳካት በማሰብ በንጹሀን ዜጎች እና በህዝብ መሰረተ-ልማቶች ላይ ሲፈጸሙ የቆዩ ናቸው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸሙ የቆዩት እነኚህ ጥቃቶች በተለያዩ ቡድኖች የተፈጸሙ ቢሆንም ከጥቃቶቹ ጀርባ ግን በዕቅድ፣ በገንዘብ፣ በሀሳብ እና በሰው ሀይል ስልጠና በመደገፍ፣ የሚድያ ሽፋን እና እገዛ በመስጠት ረገድ የመሪነት ሚናውን ሲጫወቱ የነበሩ ቡድኖች አሉ። ኢትዮጵያን የማመሰቃቀል፣ የማዳከም እና የማፍረስ ፍላጎት ያላቸው የውጭ ሃይሎች እነዚህን ቡድኖች እየተጠቀሙባቸውም እንደሆነም አያሌ ማሳያዎች አሉ።
እነዚህ ሲፈፅሙና ሲያስፈፅሙ የቆዩት፣ አሁንም በመፈፀም ላይ ያሉት ድርጊቶች የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 3 ስር ስለሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ ሙሉ ለሙሉ የሚያሟሉ ድርጊቶች እንደሆኑ በቀላሉ ለመገንዘብ ይቻላል።
ይህንን የሽብር ድርጊት የሚፈጽሙ ድርጅቶች አባላትን እና ደጋፊዎችን እንደ ግለሰብ በተናጠል በሽብር ወንጀል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ድርጅቶቹን በሽብርተኛ ድርጅትንት በመሰየም በህጉ በተቀመጠው አግባብ የሽብር ወንጀል ድርጊትን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠር እና ለመከላከል ይቻላል። ይህን ማድረግ እነዚህ ቡድኖች በሰላማዊ ዜጎች ህይወት፣ ደህንነት እና ንብረት ላይ እያደረሱ ያለውን ጥፋት፣ በሃገርም ላይ የደቀኑትን ከባድ አደጋ መከላከል ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም፡፡
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) የትጥቅ ትግሉ ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ በሀገር ደረጃ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በመጣመር በሀገሪቱ የመንግስትን ስልጣን ይዞ ቆይቷል። ሆኖም በፌዴራል መንግስት አስተዳደር ላይ ጉልህ ሚና ይጫወት በነበረበት ወቅት በተነሳው ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት በተፈጠረ ለውጥ ምክንያት ህገወጥ ጥቅማቸዉ የሚነካባቸዉ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ጥቅማቸዉን ለማስጠበቅ ሲሉ ሃገራዊ ለዉጡ ያመጣዉን መንግስት በሃይል እና በማንኛዉም መንገድ ከስልጣን ለማስወገድ በማሰብ በ2011 ዓ.ም የ “ትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ” በማለት ሕገወጥ የታጠቀ ሃይል እንዲደራጅ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ወስኗል፡፡ ወታደራዊ ኮማንዱን ለማደራጀት እንዲመች በክልሉ ፀጥታ ቢሮ ስር የሃይል ስምሪት ዘርፍ የሚባል አዲስ የስራ ክፍል ተዋቀረ፡፡
ይህ የሥራ ክፍል ከሃገር መከላከያ ሰራዊት በጡረታ በተገለሉ ጄኔራሎች እና ኮሎኔሎች እንዲመራ ተደርጓል፡፡ ወታደራዊ መኮንኖቹ የትግራይ መከላከያ ሃይል የተባለ ወታደራዊ ሃይል ለመገንባት የሚያስችል ወታደራዊ ዶክትሪን አርቅቀዉ ለህወሓት ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አቅርቦ ኮሚቴዉም ዶክትሪኑ ላይ ተወያይቶ በማፅደቅ እንዲተገበር ወስኗል፡፡ የሃይል ስምሪት ዘርፉ የትግራይ ክልል ልዩ ሃይል ፖሊስ አባላት እና ቪ.አይ.ፒ ጥበቃ አባላትን በመያዝ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና በመስጠት ለጦርነት ያዘጋ ሲሆን በተጨማሪም የክልሉ መንግስት ሚሊሻን በደረጃ በመክፈል ለጦርነት ብቁ የሆነ ደረጃ 1 ሚሊሻ የሚባል የሚሊሻ ክፍል በማቀፍ ከፍተኛ የጦር ስልጠና በመስጠት አደራጅቶመ ነበር፡፡ ይህ ደረጃ 1 ሚሊሻ የሚባለው ሰራዊት እድሜያቸው 40 ዓመት ያልበለጡ፣ ሙሉ ጤነኛ የሆኑ እና ጦርነት ላይ ለመሳተፍ የሚችሉ አባላትን የያዘ ነዉ፡፡ ይህኛዉ የሚሊሻ ክፍል በማንኛዉም ሁኔታ ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሶ ጥቃት ማድረስ የሚችል ሲሆን እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ጊዜ ቀለብ ተሰፍሮለት፤ ደመወዝ የሚከፈለዉ ስብስብ ነው፡፡
ይህ ዘርፍ የክልሉን ልዩ ሃይል እና ደረጃ 1 ሚሊሻ በብዛት ከማሰልጠን አልፎ ቀድሞ የሃገር መከላከያ ሰራዊት እና የፌዴራል ፖሊስ ዉስጥ አገልግለዉ በተለያዩ ምክንያቶች ከሰራዊቱ የለቀቁ አባላት አሰባስቦ በጊዜያዊነት እና ቋሚ ቅጥር በመቅጠር ሃይል ማደራጀት ቀጠለ፡፡ በተለይም መካናይዝድ መሳሪያ ለመተኮስ ሞያ ያላቸዉን እና የተለያየ ወታደራዊ ሞያ ያላቸዉን የቀድሞ ወታደሮች በመሰብሰብ ወታደራዊ ሃይል አደራጀ፡፡
የተደራጀዉ ወታደራዊ ሃይል በማንኛዉም ሁኔታ የክልል መንግስታት ሊታጠቁ የማይገባውን መካናይዝድ እና የቡድን መሳሪያ ስልጠና በመስጠት ለጦርነት ዝግጅት አደረገ፡፡ ወታደራዊ ሃይሉ በዚህ ሁኔታ የጦርነት ዝግጅት ሲያደርግ ዝግጅቱ ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት እየቀረበ ይገመገም እንደነበር እና በዝግጅት ሂደቱ የጎደለ ነገር እየተሟላለት እና የስራ አቅጣጫ ላይ መመሪያ እየተሰጠ የበለጠ እንዲጠናከር ይደረግ እንደነበር ከወንጀል ምርመራው ሂደት ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ህወሓት የፌዴራል መንግስትን ለመጣል ከነበረው ጽኑ ምኞት በመነሳት ከወታደራዊ ሃይል ዝግጅቱ ጎን ለጎን ህዝቡ ለጦርነት እንዲዘጋጅ ያደርግ ነበር፡፡ ለዚህ እንዲረዳው ድርጅቱ ህዝብን ማንቃት፣ ማደራጀት እና ማሰማራት ያስፈልጋል በማለት ካድሬዎቹን በማሰማራት ህዝቡን ለጦርነት ዝግጅት እንዲያደርግ ያነሳሳም ነበር፡፡
በ2012 ዓ.ም መጀመርያ ወራት በድብቅ ዝግጅት ሲደረግለት የነበረዉን የጦርነት ፍላጎት “ዘመኑ የመከታ ነዉ” በሚል ይፋ በማድረግ አንዳችም ጥቃት ሳይሰነዘርበት ጥቃት እንደተሰነዘረበት በማስመሰል ህዝቡ በሙሉ ተነስቶ የፌዴራል መንግስቱ በክልሉ ላይ ምንም አይነት ስልጣን እንዳይኖረዉ እንዲያደርግ ቅስቀሳ ከማድረጉም በላይ በክልሉ ይገኝ የነበረው የሃገር መከላከያ ሰራዊት በሚፈለገው ልክ መንቀሳቀስ እንዳይችል በየቦታዉ ኬላዎችን በማቋቋም የሃገር መከላከያ ሰራዊት ፍተሻ እንዲካሄድበት አድርጓል፡፡
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) በትግራይ ክልል ዉስጥ የሚሰራቸዉ ስራዎች ብቻ የፌዴራሉን መንግስት ለማዳከም በቂ እንዳልሆነ በመገንዘብ በየክልሉ ችግር ለመፍጠር በማሰብ ለዚህ ዓላማ የሚሆኑትን ቡድኖች መመልመል ጀመረ፡፡ ለአብነትም የአፋር ክልል ላይ ችግር በመፍጠር ደጋፊ እንዲሆነዉ የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባር (አርዱፍ) ለተባለ ፓርቲ በጀት በማቅረብ እና የጦር መሳርያ በማስታጠቅ ድጋፍ ሲያደርግ ነበር፡፡
የአማራ ክልልን ሰላም ለማደፍረስም ከተለያዩ አካላት ጋር ስምምነት አድርጎ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ባደረገው ስምምነት መሰረትም የቅማንት ህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ በሚል ከፍተኛ ገንዘብ እና የጦር መሳርያ በመመደብ በአካባቢዉ ላይ የሚነሳ ግጭትን በመሳርያ እና ገንዘብ ሲደግፍ ነበር፡፡ በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን አካባቢ የሚኖር ህዝብ ከአፋር ህዝብ ጋር እንዲጋጭ የመሳርያ ድጋፍ አድርጎ በህዝቦች መሃል ግጭት ለማባባስ አስቦ ከ100 በላይ ክላሽንኮቭ መሳርያ ለማስታጠቅ ሙከራ አድርጎ በፀጥታ ሃይሎች ክትትል መሳርያዉን የሚቀበል ሰዉ በመያዙ ውጥኑ ሳይሳካለት ቀርቷል፡፡
በጋምቤላ እና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዉስጥ ህዝባዊ ግጭት እንዲነሳ እና ህዝቦች ላይ ጉዳት እንዲደርስ በማሰብ የጋምቤላ ህዝቦች ፍትህ ለሰላም ልማትና ዲሞክራሲ እና የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ለሰላም እና ዲሞክራሲ ለሚባሉ ድርጅቶች የመሳርያ እና ገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ግጭት ለመቀስቀስ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ የድርጅቶቹን ታጣቂ ሃይል በክልሉ ዉስጥ በማሰልጠን እና ወታደራዊ አቅም ግንባታ በመስጠት በክልሎቹ ዉስጥ የሰዉ ህይወት እንዲጠፋ፣ አካል ላይ ጉዳት እንዲደርስ እና ዜጎች እንዲፈናቀሉ አድርጓል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሰዉ በተለምዶ “ሸኔ” ተብሎ የሚጠራው ቡድን ጋር ዉይይት በማደርግ ቡድኑን በገንዘብ እና በመሳርያ በመርዳት የቡድኑን ታጣቂዎች በክልሉ ዉስጥ የሰዉ ህይወት እንዲያጠፉ፣ ንብረት ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ እና ዜጎች እንዲፈናቀሉ አድርጓል፡፡ እንዲሁም የሃገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በህወሓት ሀይል ጥቃት ሲያደርስ የዚህን ቡድን ታጣቂዎች በአጋዥነት አሰልፎ በጋራ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን አጥቅቷል። በተጨማሪም በኦሮሚያ ክልል አመፅ ለማነሳሳት እንዲረዳዉ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ወጣቶችን መቐለ ድረስ ወጪ ሸፍኖ በማጓጓዝ ስልጠና እና ገንዘብ በመስጠት በክልሉ ዉሥጥ አመፅ እንዲያስነሱ ሙከራ አድርጓል፡፡
በሌላ በኩል በተለምዶ “ሸኔ” በመባል የሚታወቀው ቡድን የትጥቅ እንቅስቃሴውን እንዲያቆም ከህዝብ የተውጣጡ አባገዳዎችን፣ የሃገር ሽማግሌዎችን እና የሃይማኖት አባቶችን ያቀፈ ስብስብ ተዋቅሮ ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲመለስ ጥሪ ተደርጎለት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ፡፡ ይልቁንም በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች እና ወረዳዎች ዉስጥ እንዲሁም ከክልሉ ውጪ በመንቀሳቀስ ሰላማዊ ህብረተሰብን በመግደል እና ከቤት ንብረት በማፈናቀል የሽብር ወንጀል መፈጸሙን ቀጠለ፡፡
በቡድኑ የሽብር ተግባር በ2013 ዓ.ም ብቻ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ 463 ሰዎች ላይ አደጋ ደርሷል፡፡ 112 የፖሊስ አባላት፣ 57 ሚሊሻ አባላት እና 18 በተለያየ ደረጃ ላይ ያሉ አመራሮች ህይወት አልፏል፡፡ 76 ፖሊሶች 36 ሚሊሻ እና 2 አመራሮች ላይ አካል ጉዳት ደርሷል፡፡160 መኖርያ ቤቶች 44 ተሽከርካሪዎች እና 84 የመንግስት መስርያ ቤቶች ተቃጥለዋል፡፡
ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም እስከአሁን በምርመራ በተረጋገጠው መሰረት በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንካ ቀበሌ ንፁሃን ዜጎች ላይ በፈጸመው ጥቃት 36 ንፁሃን ዜጎችን በመግደል እና በርካታ ቤቶች በማቃጠል ከፍተኛ ቁጥር ያለዉ ሰዉ ከአካባቢዉ እንዲፈናቀል አድርጓል፡፡
በጫካ ዉስጥ ሆኖ ለህዝብ እታገላለሁ የሚለዉ በተለምዶ ሸኔ ተብሎ የሚጠራዉ ቡድን ሰላማዊ ሰዎችን ለመግደል እና ጥቃት ለማድረስ አባ ቶርቤ የተባለ የገዳይ ቡድን በማዋቀር ይንቀሳቀሳል፡፡ ይህ የገዳይ ቡድን በተለይ የመንግስት አመራሮች ላይ በማተኮር በአሳቻ ሰዓት በመጠበቅ የመንግስት አመራሮች እና ንጹሀን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም ስለመሆኑ የተለያዩ የምርመራ ውጤቶች ያስረዳሉ።
በዚህም መሰረት ከላይ የሽብር ድርጊት ተሳትፏቸው የተብራራው ሁለቱ ቡድኖች የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 18 እና ተከታዮቹ መሰረት በአሸባሪነት እንዲሰየሙ የቀረበለትን ምክረ ሀሳብ የኢፌዲሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቀብሎ ያጸደቀ በመሆኑ ከዚህ በኋላ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2 (4) መሰረት አሸባሪ ድርጅት ወይም ቡድን ተብለው የሚጠሩ ሲሆን የመሰየሙ ዓላማም፡-
1. የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 9፣ 29 እና 30 በአሸባሪነት ለተሰየመ ድርጅት ድጋፍ እና እርዳታ ማድረግ፣ በእንደዚህ አይነት ድርጅት በአመራርነትም ሆነ በአባልነት መሳተፍ በህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑን ይደነግጋል። ስለዚህ አንድን የሽብር ድርጊት በመፈጸም የሚታወቅን ድርጅት ወይም ቡድን በአሸባሪነት መሰየም ሰላማዊ ዜጎች ከድርጅቱ ጋር እንዳይተባበሩ ለድርጅቱም ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ከመስጠት እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ይጠቅማል። በመሆኑም ድርጅቶችን በአሸባሪ ድርጅትነት የመሰየም ዋነኛው አላማ በህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን የሽብር ተግባር ለማስቆም እና ለህግ አስከባሪ አካላትም ወንጀሉን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር እና
2. በአሸባሪነት ለተሰየመ ድርጅት የተለያየ እርዳታ የሚሰጡ እንዲሁም አባል የሚሆኑ ግለሰቦችን ለድርጅቱ የሰጡትን እርዳታ ወይም አባልነታቸውን ብቻ በማስረዳት ማስቀጣት የሚቻል በመሆኑ ይህን በመገንዘብ ሰዎች ከእንዲህ አይነት ድርጅት ጋር እንዳይተባበሩ ለማድርግም የሚረዳ ከመሆኑም በላይ አንድ ድርጅት በሽብርተኛ ድርጅትነት ከተሰየመ በኋላ ንብረቶቹ ይወረሳሉ፣ በዚህም የሽብርተኛ ቡድንን የፋይናንስ አቅም ለማዳከም እና በድርጅቱ ሊኖር የሚችለውን የሰው ሃይል ተሳትፎም ለመቀነስ ነው።
ድርጅቶቹን በአሸባሪነት ለመሰየም መነሻ የሚሆኑ ምክኒያቶች እና የመሰየም ሂደቱን በተመለከተም ድርጅትን በአሸባሪነት የመሰየም ስልጣን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለመሆኑ አዋጅ ቁጥር 1176/2012 በግልጽ ይደነግጋል። በዚሁ ህግ መሰረትም የውሳኔ ሃሳቡ በፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ አማካኝነት ለሚንስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ እና ይኸው የውሳኔ ሀሳብ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሲደገፍ በውሳኔ ሀሳቡ የተመለከተው ድርጅት በአሸባሪ ድርጅትነት ይሰይማል። አንድን ድርጅት በአሸባሪነት ለመሰየም የሚቻለው በአንቀጽ 19 መሰረት ከሶስት አማራጮች ቢያንስ አንዱ መስፈርት ተሟልቶ ሲገኝ ነው። አማራጮቹም፡-
● ድርጅቱ የሽብር ወንጀልን ዓላማው አድርጎ የሚንቀሳቀስ እንደሆነ፤
● የድርጅቱ የሥራ አመራር ወይም ውሳኔ ሰጭ አካላት የሽብር ወንጀሉን የተቀበሉት
ወይም አፈጻጸሙን የመሩ እንደሆነ ነው፤ ወይም
● የድርጅቱን ጠቅላላ መገለጫ ወይም የብዙሃኑን የድርጅቱ ሰራተኞች አፈፃፀም ወይም ድርጊት መነሻ የሚያደርግ ነው።
በዚህም መሰረት በአሰራር ወይም በአፈጻጸም ወንጀሉ የድርጅቱ መገለጫ ሲሆን ወይም አብዛኛው የድርጅቱ ሠራተኛ የሽብር ወንጀሉን በሚያውቁት አኳኋን የሚንቀሳቀስ እንደሆነ ድርጅቱን በአሸባሪ ድርጅትነት ለመሰየም ይቻላል በሚል የተደነገገ በመሆኑ ከላይ ከተጠቀሱት ዝርዝር መነሻ ሀሳቦች እና ምክኒያቶች በመነሳት የድርጅቶቹ ድርጊት የአዋጁን ድንጋጌዎች የሚያሟላ፣ የመሰየም ሂደቱም በሕጉ የተቀመጠውን ሥመ-ሥርዓት በሚገባ የተከተለ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡