ህዝቡ የመደመር መንገድን በመምረጥ መብትና ጥቅሙን ሊያስከብር ይገባል- የብልጽግና ፓርቲ ተወዳዳሪ እጩዎች

ፍቼ፣ ሚያዝያ 29/2013/ኢዜአ/ ህዝቡ በዘንድሮ ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የመደመር መንገድን በመምረጥ መብትና ጥቅሙን ሊያስከብር ይገባል ሲሉ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ለውድድር የቀረቡ የብልፅግና ፓርቲ እጩዎች ጥሪ አቀረቡ፡፡
የብልፅግና ፓርቲ በዞኑ ስምንት ምርጫ ክልሎች የሚወዳደሩ እጩዎችን ጨምሮ አላማና ኘሮግራሙን በዞኑ ወረዳዎችና ከተሞች ለተውጣጡ የነዋሪ ተወካዮችና ወጣቶች ዛሬ በፍቼ ከተማ አስተዋውቋል፡፡
የፓርቲው የሂደቡ አቦቴ ምርጫ ክልል ተወዳዳሪና የእጩ ተወዳዳሪዎች ተጠሪ አቶ ለማ ተሰማ በወቅቱ እንዳሉት የመደመርና የአብሮነት መንገድ የሕዝቡን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች እንዲሁም ጥቅሞች የሚያስከብር ትክክለኛ መንገድ በመሆኑ ሕዝቡ ብልጽግናን ቢመርጥ ተጠቃሚ ይሆናል።
በምርጫው ሕዝቡ ዴሞክራሲያዊ መብቱን ተጠቅሞ ያለምንም ተፅዕኖ ይጠቅመኛል የሚለውን እጩ ተወዳዳሪ እንዲመርጥ በብልፅግና ፓርቲ በኩል አስፈላጊው ቅድመ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውን አስታውቀዋል፡፡
ፓርቲው በአካባቢው ከሚወዳደሩ የፖለቲካ ድርጅቶችና እጩዎች እንዲሁም ከነዋሪዎች ጋር በመሆን ምርጫው ሰላማዊና የተሳካ እንዲሆን የበኩሉን ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የዞኑ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ቢሊዮን መዳ በበኩላቸው ፓርቲው በለውጥ ሂደት የታዩበትን ክፍተቶች በማረም ሕዝቡን ከድህነት ለማላቀቅ የሚያስችሉ ተግባራትን ለማከናወን በሚችልበት ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል፡፡
“ብልፅግና ፓርቲ ሕዝቡ ለምርጫው ብቻ ሳይሆን በእለት ተእለት ሕይወቱ የዲሞክራሲ ባሕል እንዲያብብ ጥቅሙንና መብቱን የሚከበርበትን ሁኔታ ማወቅ ይኖርበታል የሚል ፅኑ እምነት አለው ” ብለዋል፡፡
በፍቼ ከተማ ሰላሌ ኦሮሞ ባህል ማዕከል በተዘጋጀው የፕሮግራምና እጩዎች ማስተዋወቅና ቅስቀሳ ስነ ስርአት ላይ የፓርቲው አባላት፣ ደጋፊዎችና በርካታ የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል፡፡
ፓርቲው በዞኑ ስምንት ምርጫ ክልሎች 32 እጩ ተወዳዳሪዎችን ለሕዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤት ያቀረበ መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል።
ከእጩዎቹ መካከል 12 ሴቶች ለክልል ምክር ቤት፣ አራት ሴቶች ደግሞ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለውድድር የቀረቡ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡