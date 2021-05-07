በኬሚካልና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ከ3 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች እንዲሰማሩ ተደርጓል- እንስቲትዩቱ

አዳማ ሚያዝያ 29/2013 /ኢዜአ/ ባለፋት ዘጠኝ ወራት ከ3 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ስራ መግባታቸውን የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
ኢንስቲትዩቱ የዘጠኝ ወር የስራ አፈፃፀሙን ከባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ በአዳማ ከተማ እየገመገመ ነው ።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሳሙኤል ሀላላ እንደገለፁት ባለፉት ዘጠኝ ወራት በዘርፉ የተሻለ ክንውን ተመዝገቧል ።
በወራቶቹ በኬሚካልና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ከ3 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች መሰማራታቸውን ተናግረዋል ።
በአዲስ አበባ፣ኦሮሚያ፣ድሬደዋ፣ አማራ፣ደቡብ፣ሶማሌና ሐረሪ ክልል ለሚገኙ 154 ኢንዱስትሪዎች ድጋፍ መደረጉን ጠቅሰዋል ።
ኢንዱስትሪዎቹ የነበሩባቸው የብድር፣የማስፋፊያ መሬት አቅርቦት፣ የሃይል መቆራረጥ፣ የክትትልና ድጋፍ ማነስ ችግሮች ተለይተው እንዲፈቱ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል ።
ከክልሎች ጋር የጋራ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በአቅም ግንባታ፣ ድጋፍና ክትትል ላይ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
በሀገሪቱ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች መረጃ ማጥራትን በተመለከተ 5ሺሀ 355 አነስተኛ፣ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች መለየታቸውን የገለፁት ደግሞ የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ስምረት ግርማ ናቸው።
ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ስራ በገቡ የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች ከ11ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን አመልክተዋል ።
በኬሚካል በስሚንቶ፣ በቀርከሃ፣ በሳሙናና ዲተርጀንት ጨምሮ በሌሎች ምርቶች የጥራትና ሙያ ምዘና እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል ።
የጥራት ምዘናው የገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት ወሳኝ መሆኑን ምክትል ዋና ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል ።