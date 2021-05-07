በቦረና ዞን የድርቅ የአረንጓዴ ልማትን ለማስፋፋት ከ64 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ሊተከል ነው

ነገሌ ኢዜአ ሚያዝያ 29/2013 የአረንጓዴ ልማትን በማስፋፋት የድርቅ ተጋላጭነት ለመከላከል 64 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን የቦረና ዞን ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቡድን መሪ ወይዘሮ የትምወርቅ ተስፋዬ እንዳሉት በዚህ አመት ለተከላ የተዘጋጀው ችግኝ ካለፈው ዓመት በ21 ሚሊዮን ብልጫ አለው፡፡
ለተከላ ከተዘጋጀው ውስጥ 14 ሚሊዮን የሚሆነው በዞኑ 14 ወረዳዎች በአረንጓዴ አሻራ ቀን ብቻ በአንድ ጀምበር የሚተከል እንደሆነም አብራርተዋል።
በዞኑ በተፈጥሮ ሀብት የተራቆቱ አካባቢዎችን መልሶ ለማልማት ለችግኝ ተከላ ስራው 25 ሺህ 486 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን አስታውቀው እስከ አሁንም 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ችግኝ ከ1 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ መተከሉን አስታውቀዋል፡፡
“በዞኑ ለአፈርና ውሀ ጥበቃ በተመረጡ 111 ተፋሰሶች ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ የችግኝ መትከያ ጉድጓዶች ተዘጋጅተዋል” ያሉት ወይዘሮ የትምወርቅ “ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል በዋናነት የጥላ ዛፍ፣ የእንስሳት መኖ፣ ግራቪሊያ፣ ማንጎ፣ ጥድ፣ ወይራ እና ሌሎችም ይገኙበታል”ብለዋል።
በችግኝ ተከላ ስራው ይሳተፋል ተብሎ ከሚጠበቀው 270 ሺህ የሚጠጋው የሰው ሃይል መካከል የሴቶች ተሳትፎ ሲሶውን እንደሚያክልም አስረድተዋል።
የያቤሎ ከተማ ነዋሪ አቶ በረከት አለማየሁ “የዝናብ እጥረትና የድርቅ ተጋላጭነትን ለመከላከል ችግኝ ከመትከልና ከመንከባከብ በስተቀር ሌላ አማራጭ የለንም” ብለዋል።
የደኖች መመናመንና የአካባቢ መራቆትን መነሻ በማድረግ በቂ ዝናብ ከማጣት የተነሳ በተያዘው የበልግ ወቅት ግብርና ላይ የራሱን ተጽእኖ እንዳሳረፈ ማስተዋላቸውን ገልጸዋል።
የአካባቢ መራቆትን ለመከላከል መደበኛ ስራቸውን በገዛ ፈቃዳቸው በመተው በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤና ልማት ስራ ላይ እንደተሰማሩም ጠቁመዋል፡፡
ባለፈው አመት 2 ሺህ 600 ችገኝ መትከላቸውንና በዚህ አመትም በ10 ሄክታር መሬት ላይ ከ5 ሺህ በላይ የተለያዩ ችግኞችን ለመትከል እንዳዘጋጁ ገልጸዋል፡፡
በግል ፍላጎትና ተነሳሽነት ካዘጋጁት ችግኝ ውስጥ አብዛኛውን ለዞኑ ህዝብ በነጻ እያከፋፈሉ እንደሆነና አንድ ሺህ 200 ለመትከል መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል።