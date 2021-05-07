በቱሪዝም ዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናትና ምርምር በመታገዝ ለመፍታት እየተሰራ ነው -ዶክተር ሂሩት ካሳው

ባህር ዳር ሚያዚያ 29/2013 (ኢዜአ)ቱሪዝሙ ለሀሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የላቀ ድርሻ እንዲያበረክት በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናትና ምርምር ታግዞ ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት እየተሰራ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው አስታወቁ።
”ቱሪዝም ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት” በሚል መሪ ሃሳብ በባህር ዳር ዩኒቨርስቲ አውደ ጥናት እየተካሄደ ይገኛል።
ሚኒስትሯ በአውደ ጥናቱ ላይ እንዳሉት ቱሪዝም በዓለም ላይ በፍጥነት እያደጉ ከሚገኙ የኢኮኖሚ ዘርፎች አንዱ ነው።
በተይለም የሃገርን ወግና ባህል በማስተዋወቅ፣ በማልማትና በማሳደግ፣ ለዜጎች የስራ እድል በመፍጠርና የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የማይተካ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ገልፀዋል።
ይሁን እንጂ በሃገራችን በርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የመስህብ ሃብቶች ቢኖሩም በሚገባው መንገድ ለምተውና ለዓለም ማህበረሰብ ተዋውቀው የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ባለው ሃብትና በሚጠበቀው ልክ እያገዙ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
“መንግስት ከምን ጊዜውም በተሻለ ለዘርፉ መሻሻል የሚያግዝ አዳዲስ መዋቅራዊ አሰራሮችን በመተግበር እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
ለቱሪዝም ልማት እድገት እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን በጥናትና ምርምር በመለየት የመፍትሄ አካል በማድረግ ዘርፉ ዘላቂ እድገት እንዲያመጣ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ አመልክተዋል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም የተማረ የሰው ሃይል ከማፍራት ባለፈ ለቱሪዝም እድገቱ እንቅፋት የፈጠሩ ችግሮችን በምርምር በመለየት ዘርፉ ወደ ፊት እንዲራመድና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን የጀመሩትን እገዛ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሚኒስትሯ ጠይቀዋል።
በተለይም በኮረና ቫይረስ ክስተት ምክንያት የቱሪዝም እንቅስቃሴ ክፍኛ የተጎዳ በመሆኑ ከችግሩ ፈጥኖ በማንሰራራት ዘርፉን ተወዳዳሪና ተመራጭ ከማድረግ አንፃር ምርምር ወሳኝ መሆኑን አመላክተዋል።
ለቱሪዝሙ መዘመንና ተወዳዳሪነት የሚደረጉ የምርምርም ሆነ ሌሎች እንቅስቃሴዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ዶክተር ሂሩት አስታውቀዋል።
የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አስቴር ዳዊት በበኩላቸው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን ተወዳዳሪ ለማሳደግ በብቁ የሰው ሃይል መመራት እንደሚኖርበት ጠቁመዋል።
“የዘርፉን ችግሮች በቋሚነት የሚፈቱ ጥልቀት ያላቸው የጥናትና ምርምር ስራዎች በማድረግ ለፖሊሲ አውጭዎች ማቅረብ ይገባል” ብለዋል።
ተቋማቸው በዘርፍ ለተሰማሩ ተቋማት ሰራተኞች የእውቀትና ክህሎት ክፍተት በስልጠና በመሙላትና ለተቋማት የምክር አገልግሎት በመስጠት የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
የቱሪዝም ዘርፉን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የመዳረሻ ስፍራዎችን በማልማት፣ የእሴት ትስስር በመፍጠር፣ የገበያ እድል በማመቻቸትና ሃብቶቹን በማስተዋወቅ በተቀናጀና በተደራጀ አግባብ መስራት እንደሚገባ አመልክተዋልክ።
የምርምር ስራዎችን ወደ አንድ ቋት በማምጣትና ዘርፉን በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ አሁን የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት እንደሚገባ አስታውቀዋል።
”የቱሪዝም ዘርፉ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ ከደረሰበት ጉዳት ፈጥኖ እንዲያገግም ለማድረግ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ድርሻ የላቀ ነው” ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ናቸው።
ሃገሪቱ በቱሪዝም ሃብቷ ተወዳዳሪ እንድትሆን ጥልቀት ያላቸው ምርምሮችን በማካሄድ ማገዝ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ዩኒቨርስቲው በቱሪዝም ዘርፉ የሚስተዋለውን የሰው ሃይል እጥረት ለመፍታት እየሰራ እንደሚገኝ አመልክተው ባለ 5 ኮከብ የማስተማሪያ ሆቴል ግንባታና የተፈጥሮ ታሪክ ቤተ መዘክር ለመገንባት እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቀዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በበኩላቸው “የቱሪዝምም ሆነ ሌሎች ዘርፎች ሃገሪቱ እየተገበረችው ላለው ብልጽግና አጋዥ እንዲሆኑ ጠንካራ ትስስር ፈጥሮ መስራት ይገባል” ብለዋል።
በየደረጃው ያሉ ተቋማት፣ ዩኒቨርስቲዎች፣ የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ኮሌጆችና መሰል ባለድርሻ አካላት በጠንካራ ህብረት ፈጥረው መስራት እንዳለባቸው ገልፀዋል።
የፌደራል ተቋማት ፖሊሲና ስትራቴጂ የማውጣት አቅም መገንባትና መሰል ስራዎችን ከመስራት ባለፈ አፈፃፀሙ በተዋረድ ደረጃ በተዋቀሩ ተቋማት ጥንካሬ የሚወሰን እንደሆነ አመልክተዋል።
የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ተቋም ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር በተዘጋጀው አውደ ጥናት አምስት ጥናታዊ ፅሁፎች የቀረቡ ሲሆን ባለድርሻ አካላት ተሳትፈውበታል።